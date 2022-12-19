«Елка Желаний» появилась на тюменской пешеходной улице

«Несколько лет подряд я принимаю участие в акции, вот и сегодня снял с елочки игрушки — желания трех детей. Это простые, но такие нужные ребятам подарки! В канун Нового года я приеду в семьи и поздравлю их с праздником», — пишет в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.