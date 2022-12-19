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«Елка Желаний» появилась на тюменской пешеходной улице

Сегодня, 08:11
Фото: Скриншот с телеграм-канала Руслана Кухарука

В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского появилась Елка Желаний

Жители Тюмени могут в Новый год порадовать ребенка, исполнив его желание. Для этого нужно найти на улице Дзержинского «Елку Желаний» выбрать одну из открыток и купить ребенку то, о чем он мечтает.
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Тюмень

Глава городской администрации Руслан Кухарук сообщает, что каждый может почувствовать себя волшебником, поучаствовав в этой акции. Он уверен, что общими усилиями жители города смогут сделать счастливыми сотни детей, которые мечтают, чтобы их желания сбылись, и потому написали заветные письма Деду Морозу.

«Несколько лет подряд я принимаю участие в акции, вот и сегодня снял с елочки игрушки — желания трех детей. Это простые, но такие нужные ребятам подарки! В канун Нового года я приеду в семьи и поздравлю их с праздником», — пишет в своем телеграм-канале Руслан Кухарук. 
Тюменцы могут осчастливить детей в рамках акции «Елка желаний»
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что более восьмисот детей, призеров и победителей спортивных соревнований, предметных олимпиад, технических и научных конкурсов, ребят из семей мобилизованных приняли участие в Губернаторской елке.

#Общество#Новости тюмени#Деньги#Подарки на Новый год#Новый год 2023#Подарки#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук#Алиса Вернер
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