«Елка Желаний» появилась на тюменской пешеходной улице

Глава городской администрации Руслан Кухарук сообщает, что каждый может почувствовать себя волшебником, поучаствовав в этой акции. Он уверен, что общими усилиями жители города смогут сделать счастливыми сотни детей, которые мечтают, чтобы их желания сбылись, и потому написали заветные письма Деду Морозу.
«Несколько лет подряд я принимаю участие в акции, вот и сегодня снял с елочки игрушки — желания трех детей. Это простые, но такие нужные ребятам подарки! В канун Нового года я приеду в семьи и поздравлю их с праздником», — пишет в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что более восьмисот детей, призеров и победителей спортивных соревнований, предметных олимпиад, технических и научных конкурсов, ребят из семей мобилизованных приняли участие в Губернаторской елке.