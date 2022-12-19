Дочь певца Политова пришла в сознание в больнице

О госпитализации дочери певца сообщили на Пятом канале. Говорилось, что девушка в коме и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она плохо себя почувствовала в квартире, которую подарил ей Владимир Политов. После развода родителей Алена вместе с матерью уехала в Германию, где проживала до 2016 года. После она приняла решение вернуться в Российскую Федерацию, где продолжила учиться.