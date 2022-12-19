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Дочь певца Политова пришла в сознание в больнице

Сегодня, 16:35
Солист группы “На-На” Владимир Политов сообщил о том, что его ранее госпитализированная дочь Алена пришла в сознание в больнице.

По сообщению NEWS.ru, в средствах массовой информации писали, что девушка отравилась антидепрессантами, которые ей назначил врач из-за резкой смены настроения. Владимир Политов написал, что Алена пришла в сознание и он едет к ней в больницу. 

О госпитализации дочери певца сообщили на Пятом канале. Говорилось, что девушка в коме и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она плохо себя почувствовала в квартире, которую подарил ей Владимир Политов. После развода родителей Алена вместе с матерью уехала в Германию, где проживала до 2016 года. После она приняла решение вернуться в Российскую Федерацию, где продолжила учиться.

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