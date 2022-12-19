Чаще всего тюменцы мечтают о повышени зарплаты

Из 20% жителей Тюменской области 37% хотели бы переквалифицироваться в ИТ-сферу. Маркетинг хотели бы освоить 13% респондентов, логистику — 11%, медицину — 9%, строительство — 7%.
13% опрошенных попросили бы у Дедушки Мороза обучение дополнительной профессии, 11% — развитие компетенций в текущей профессии, 9% — признание в текущей специальности, а 8% мечтают о повышении.
Также у жителей Тюменской области спрашивали, по какому критерию стоит выбирать профессию в 2023 году. И так 55% опрошенных назвали главным условием — заработную плату, 44% — востребованность профессии, 40% — перспективу отрасли, 37% — стабильность, 32% — перспективу карьерного роста.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что у каждого третьего жителя Тюменской области в этом году упали доходы. К такому выводу пришли аналитики тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» и Агентства социологических и маркетинговых исследований.