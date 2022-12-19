Чаще всего тюменцы мечтают о повышени зарплаты

Ранее «Наш город» сообщал о том, что у каждого третьего жителя Тюменской области в этом году упали доходы. К такому выводу пришли аналитики тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» и Агентства социологических и маркетинговых исследований.