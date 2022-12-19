Бензема завершил международную карьеру

«Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь на сегодняшний день. И я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша общая история теперь заканчивается», — сообщил 36-летний форвард. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на соцсеть нападающего.
Напомним, Бензема начал выступать за сборную Франции в марте 2007 года. В его активе 97 матчей и 37 голов.
Ранее сообщалось, что футболист разочарован отношением со стороны главного тренера французской сборной Дидье Дешама, который досрочно исключил его из команды во время ЧМ-2022.