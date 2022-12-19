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19 декабря в городе не будут работать катки

Сегодня, 09:30
Фото: Тюменская слобода ВК

В Тюмени закрыли катки из-за сильного потепления

В связи с сегодняшним потеплением в Тюмени закрыли все городские катки. Сейчас, при положительной температуре, коньки могут серьезно повредить подтаявшее ледовое покрытие.
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Тюмень

Каток у «Конторы Пароходства», который торжественно открыли вчера, уже сегодня работать не будет.

«Каток закрыт из-за погодных условий! Ожидайте информацию в группе о возобновлении работы катка», — сообщают «Нашему городу» администраторы катка.

Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими городскими катками. Также сейчас не рекомендуется выходить на лед на дворовых площадках, так как кататься там небезопасно и есть вероятность также серьезно повредить ледяную поверхность.

Городские катки, где можно бесплатно покататься
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что управляющие компании в Тюмени будут штрафовать за несвоевременную уборку снега. УК должны очищать многоквартирные дома от снега и наледи, к тому же делать это оперативно, сообщается на сайте администрации Тюмени.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Катки#Погода#Тюмень#Снег#Тюменская область#Лед#Коньки#Зима
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