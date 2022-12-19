19 декабря в городе не будут работать катки

Каток у «Конторы Пароходства», который торжественно открыли вчера, уже сегодня работать не будет.
«Каток закрыт из-за погодных условий! Ожидайте информацию в группе о возобновлении работы катка», — сообщают «Нашему городу» администраторы катка.
Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими городскими катками. Также сейчас не рекомендуется выходить на лед на дворовых площадках, так как кататься там небезопасно и есть вероятность также серьезно повредить ледяную поверхность.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что управляющие компании в Тюмени будут штрафовать за несвоевременную уборку снега. УК должны очищать многоквартирные дома от снега и наледи, к тому же делать это оперативно, сообщается на сайте администрации Тюмени.