19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры

На улице Домостроителей могут отключить светофоры в районе остановки «Жилмассив», восьмого дома, а также на пересечении Домостроителей и Западносибирской с 9.00 до 17.00, на перекрёстке Республики и Чекистов — с 9.00 до 16.00.
В связи с этим водителям следует заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на дорогах. Желающие уточнить информацию могут позвонить в «Тюменьгортранс» по номеру 68-84-35.
Ранее «Наш город» писал, что на тюменской трассе произошло ДТП. Пассажиры и водители обеих машин получили травмы.