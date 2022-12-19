19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры

На улице Домостроителей могут отключить светофоры в районе остановки «Жилмассив», восьмого дома, а также на пересечении Домостроителей и Западносибирской с 9.00 до 17.00, на перекрёстке Республики и Чекистов — с 9.00 до 16.00.