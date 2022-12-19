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19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI

В понедельник в Тюмени отключат светофоры на нескольких перекрёстках

Сегодня могут не работать светофоры по улице Домостроителей, а также на перекрёстке улиц Республики и Чекистов. Отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения, пишет «Тюменьгортранс».

На улице Домостроителей могут отключить светофоры в районе остановки «Жилмассив», восьмого дома, а также на пересечении Домостроителей и Западносибирской с 9.00 до 17.00, на перекрёстке Республики и Чекистов — с 9.00 до 16.00.

В связи с этим водителям следует заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на дорогах. Желающие уточнить информацию могут позвонить в «Тюменьгортранс» по номеру 68-84-35.

Ранее «Наш город» писал, что на тюменской трассе произошло ДТП. Пассажиры и водители обеих машин получили травмы.

В ДТП на тюменской трассе пострадали шесть человек
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#Елена Чебоксарова#Светофор с кнопкой#Отключения светофоров#Отключение#Предупреждение#Дороги
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