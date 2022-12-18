Вакцин от этого нет: в Тюмени лечат пациентов с опасной лихорадкой

По словам врача эпидемиолога Областной инфекционной клинической больницы Натальи Жвавой, вакцин против геморрагической лихорадки нет. Заболевание передается воздушно-пылевым или воздушно-капельным путем от лесных грызунов, особенно мышей-полевок. Возможно заразиться и при употреблении загрязненной воды и продуктов.
Основными симптомами заболевания являются высокая температура, головные боли и сыпь в виде точечных кровоизлияний на теле. Медики рекомендуют в случае обнаружения у себя данных симптомов, немедленно обращаться к врачу.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики дали тюменцам рекомендации по выбору и правилам пользования пиротехническими изделиями.