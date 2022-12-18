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Вакцин от этого нет: в Тюмени лечат пациентов с опасной лихорадкой

Сегодня, 05:10
Фото: Правительство Тюменской области

В Тюмени вылечили четверых пациентов с геморрагической лихорадкой

Тюменские медики вылечили четверых пациентов с геморрагической лихорадкой. Данное вирусной заболевание опасно тем, что вызывает нарушения, а работе всей системы кровообращения и работы почек.
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Тюмень

По словам врача эпидемиолога Областной инфекционной клинической больницы Натальи Жвавой, вакцин против геморрагической лихорадки нет. Заболевание передается  воздушно-пылевым или воздушно-капельным путем от лесных грызунов, особенно мышей-полевок. Возможно заразиться и при употреблении загрязненной воды и продуктов.

Основными симптомами заболевания являются высокая температура, головные боли и сыпь в виде точечных кровоизлияний на теле. Медики рекомендуют в случае обнаружения у себя данных симптомов, немедленно обращаться к врачу.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики дали тюменцам рекомендации по выбору и правилам пользования пиротехническими изделиями.

Медики рассказали о том, как избежать травм от пиротехники
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Врачи#Болезни
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