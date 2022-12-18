В Тюменской области суд отказал больному СМА в назначении жизненно важного препарата

По ее словам, в течение уже нескольких лет ее сын не может добиться получения дорогостоящего препарата. Ранее Руслан подавал в суд на решение об отказе в назначении лекарства городской больницей № 12. Однако положительного результата так и не добился — решение медиков посчитали законным.
Сейчас молодой человек обратился в прокуратуру и Следственный комитет. На данный момент он ждет результатов проверки.
Между тем с каждым днем состояние Руслана ухудшается. Приобрести препарат самостоятельно у семьи тюменца возможности нет. «Спинраза» является самым дорогостоящим лекарством мире — цена за флакон 5 мл составляет 5,6 миллионов рублей.
Принимать лекарство требуется пожизненно. Первый курс терапии стоит около 40 миллионов рублей, и порядка 20 миллионов рублей — за каждый последующий год. Без лечения у пациентов со СМА постепенно атрофируются все мышцы, в том числе ответственные за дыхание, при этом человек до последнего остаётся в сознании.
Препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) «Спинраза» (нусинерсен) с 2021 года включен в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики вылечили четверых пациентов с геморрагической лихорадкой.