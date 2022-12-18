В Тюменской области суд отказал больному СМА в назначении жизненно важного препарата

Принимать лекарство требуется пожизненно. Первый курс терапии стоит около 40 миллионов рублей, и порядка 20 миллионов рублей — за каждый последующий год. Без лечения у пациентов со СМА постепенно атрофируются все мышцы, в том числе ответственные за дыхание, при этом человек до последнего остаётся в сознании.