nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области суд отказал больному СМА в назначении жизненно важного препарата

Сегодня, 11:00
Фото: nashgorod.ru

В Тюменской области суд отказал больному СМА в назначении жизненно важного препарата

Тюменцу Руслану Колесникову с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия» суд отказал в назначении бесплатного жизненно важного препарата «Спинраза». Об этом рассказала «Нашему Городу» мама Руслана.
Сюжет
Тюмень

По ее словам, в течение уже нескольких лет ее сын не может добиться получения дорогостоящего препарата. Ранее Руслан подавал в суд на решение об отказе в назначении лекарства городской больницей № 12. Однако положительного результата так и не добился — решение медиков посчитали законным.

Сейчас молодой человек обратился в прокуратуру и Следственный комитет. На данный момент он ждет результатов проверки.

Между тем с каждым днем состояние Руслана ухудшается. Приобрести препарат самостоятельно у семьи тюменца возможности нет. «Спинраза» является самым дорогостоящим лекарством  мире — цена за флакон 5 мл составляет 5,6 миллионов рублей.

Принимать лекарство требуется пожизненно. Первый курс терапии стоит около 40 миллионов рублей, и порядка 20 миллионов рублей — за каждый последующий год. Без лечения у пациентов со СМА постепенно атрофируются все мышцы, в том числе ответственные за дыхание, при этом человек до последнего остаётся в сознании.

Препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) «Спинраза» (нусинерсен) с 2021 года включен в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики вылечили четверых пациентов с геморрагической лихорадкой.

Вакцин от этого нет: в Тюмени лечат пациентов с опасной лихорадкой
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Здравоохранение#Суд#Прокуратура#Тюменская область#Следственный комитет
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09