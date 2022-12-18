В Тюменской области сокращается число безработных

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской, общий уровень безработицы в регионе составляет 3,9%, уровень регистрируемой безработицы — 0,43%.
В банке вакансий центра занятости Тюменской области представлены более 24 тысяч предложений о работе. На каждые 100 вакансий приходится 24 соискателя. Большая часть предложение о работе, 3,8 тысяч, представлены в сфере строительства, 2,78 тысяч вакансий в отрасли торговли, по 2,1 тысячи вакансий - в образовании и сельском хозяйстве.
В целом с начала этого года в службы занятости обратились более 53 тысяч человек, работу смогли найти 36,6 тысяч человек. Уровень трудоустройства составил 68,6%. В минувшем году этот показатель был ниже — 58,4%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлен конкурс на конкурс на должность главного специалиста регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Резюме от желающих работать в качестве PR-специалиста для губернатора принимают до 27 декабря.