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В Тюменской области сокращается число безработных

Сегодня, 04:39
Фото: 1MI

В Тюменской области стало меньше безработных

В Тюменской области сокращается число безработных. На сегодняшний день в поисках работы в регионе находятся 3 тысячи 100 человек. Два месяца назад, в сентябре, этот показатель составлял 3,9 тысячи человек. Общая численность соискателей составляет 5,7 тысяч человек.
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Тюмень

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской, общий уровень безработицы в регионе составляет 3,9%, уровень регистрируемой безработицы — 0,43%.

В банке вакансий центра занятости Тюменской области представлены более 24 тысяч предложений о работе. На каждые 100 вакансий приходится 24 соискателя. Большая часть предложение о работе, 3,8 тысяч, представлены в сфере строительства, 2,78 тысяч вакансий в отрасли торговли, по 2,1 тысячи вакансий - в образовании и сельском хозяйстве.  

В целом с начала этого года в службы занятости обратились более 53 тысяч человек, работу смогли найти 36,6 тысяч человек. Уровень трудоустройства составил 68,6%. В минувшем году этот показатель был ниже  — 58,4%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлен конкурс на конкурс на должность главного специалиста регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Резюме от желающих работать в качестве PR-специалиста для губернатора принимают до 27 декабря.

В Тюменской области ищут PR-специалиста для губернатора
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Работа#Безработица#Вакансии#Рынок труда#Тюменская область
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