В Тюмени во дворе дома дорожники складируют снег

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заверил жителей областной столицы в том, что в этом году проблем с уборкой снега в городе не будет - осенью была проведена большая работа над ошибками. Кроме того, в ноябре в Тюмени открыли второй полигон для вывоза снега площадь которого достигает девяти тысяч квадратных метров.