В Тюмени во дворе дома дорожники складируют снег

«Грузовик приезжает вечером или ночью, фары выключает и вываливает снег на стоянку», — сообщили очевидцы.
По словам горожан, такая ситуация происходит уже не в первый раз. Тюменцы предположили, что на стоянке складируют снег временно — позже его вывезут.
Также тюменцы сообщают, что аналогичная ситуация происходит и на улице Малышева.
«На улице Малышева второй год снег складируют во дворе дома. Несколько раз звонила в полицию, вызов принят, а в итоге никто не приехал. Видимо, город — самый лучший незаконный полигон», — отметила Мария Е.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заверил жителей областной столицы в том, что в этом году проблем с уборкой снега в городе не будет - осенью была проведена большая работа над ошибками. Кроме того, в ноябре в Тюмени открыли второй полигон для вывоза снега площадь которого достигает девяти тысяч квадратных метров.