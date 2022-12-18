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В Тюмени во дворе дома дорожники складируют снег

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI

В Тюмени во дворе дома дорожники складируют снег

Тюменские дорожники устроили во дворе дома на улице Карла Маркса, 129, снежную свалку.
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Тюмень
Видео: 1MI
«Грузовик приезжает вечером или ночью, фары выключает и вываливает снег на стоянку», — сообщили очевидцы.

По словам горожан, такая ситуация происходит уже не в первый раз. Тюменцы предположили, что на стоянке складируют снег временно — позже его вывезут.

Также тюменцы сообщают, что аналогичная ситуация происходит и на улице Малышева.

«На улице Малышева второй год снег складируют во дворе дома. Несколько раз звонила в полицию, вызов принят, а в итоге никто не приехал. Видимо, город — самый лучший незаконный полигон», — отметила Мария Е.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заверил жителей областной столицы в том, что в этом году проблем с уборкой снега в городе не будет - осенью была проведена большая работа над ошибками. Кроме того, в ноябре в Тюмени открыли второй полигон для вывоза снега площадь которого достигает девяти тысяч квадратных метров.

Тюменцы пожаловались на заснеженные в городе дороги
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#Видео#Валентина Бурнашева#Тюмень#Снег#Жалоба#Уборка снега#Общество#Новости тюмени#Дороги#Тюменская область
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