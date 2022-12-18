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В Тюмени открылась новогодняя ярмарка

Сегодня, 03:44
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени открылся новогодний базар

Новогодняя ярмарка начала работать на пешеходной улице Дзержинского. Для предпринимателей оборудованы специальные теплые домики — всего 15 штук. Продукцию тюменцам уже представили прядка тридцати бизнесменов.
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Тюмень

Мастера будут меняться каждый день. По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, предпринимателей, желающих представить свою продукцию на пространстве пешеходной улицы, много. Очередность их выхода на работу определит общественная организация ремесленников.

Также будет постоянно меняться и ассортимент ярмарки — здесь можно будет приобрети множество товаров — от бисера, сумок и валенок до новогодних пижам, елок и советских елочных игрушек.

Также для гостей новогоднего базара будут работать точки общепита, где можно будет выпить согревающий таежный напиток или сбитень.

Новогодняя ярмарка на улице Дзержинского будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 до 15 января 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне прошла Губернаторская елка. Участие в праздничном мероприятии приняли 814 талантливых детей и ребят из семей мобилизованных.

 

В Тюмени Губернаторская елка собрала более 800 детей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Экономика#Ярмарка#Новый год 2023
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