В Тюмени открылась новогодняя ярмарка

Мастера будут меняться каждый день. По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, предпринимателей, желающих представить свою продукцию на пространстве пешеходной улицы, много. Очередность их выхода на работу определит общественная организация ремесленников.
Также будет постоянно меняться и ассортимент ярмарки — здесь можно будет приобрети множество товаров — от бисера, сумок и валенок до новогодних пижам, елок и советских елочных игрушек.
Также для гостей новогоднего базара будут работать точки общепита, где можно будет выпить согревающий таежный напиток или сбитень.
Новогодняя ярмарка на улице Дзержинского будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 до 15 января 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне прошла Губернаторская елка. Участие в праздничном мероприятии приняли 814 талантливых детей и ребят из семей мобилизованных.