nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Минобороны опровергли слухи об увеличении службы в армии по призыву до двух лет

Сегодня, 04:10
Фото: 1MI

В Минобороны опровергли заявления об увеличении службы в армии по призыву до двух лет

Минобороны России опровергло заявление подмосковного военкома Дмитровского округа Михаила Фотина об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет.
«Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“. Установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — говорится в официальном тг-канале Минобороны РФ.

Ранее «Наш Город» писал, что в сети появилось видео с заявлением военного комиссара Михаила Фотина об увеличении срока срочной службы в армии с весны 2023 года до полутора лет, с осени 2023 года  — до двух лет.

Чуть позже видео было удалено, а сам Фотин сообщил изданию Baza, что видео, на котором он говорит об увеличении срока срочной службы в армии, было записано два года назад.

Подмосковный военком заявил о возврате к двухлетней службе в армии. Видео уже удалили
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Военные#Военная служба#Армия#Служба в армии#Минобороны
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09