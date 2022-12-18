В Минобороны опровергли слухи об увеличении службы в армии по призыву до двух лет

«Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“. Установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — говорится в официальном тг-канале Минобороны РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что в сети появилось видео с заявлением военного комиссара Михаила Фотина об увеличении срока срочной службы в армии с весны 2023 года до полутора лет, с осени 2023 года — до двух лет.
Чуть позже видео было удалено, а сам Фотин сообщил изданию Baza, что видео, на котором он говорит об увеличении срока срочной службы в армии, было записано два года назад.