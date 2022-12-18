В двух ДТП на трассе Шадринск—Ялуторовск пострадали восемь человек, один погиб

В результате аварии ранения получили пассажиры Volkswagen — 60-летний мужчина и 85-летняя женщина. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь. 47-летняя водитель Toyota, жительница села Исетское, получила травмы несовместимые с жизнью — женщина скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что на 148-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск сегодня произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Все они госпитализированы.