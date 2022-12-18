В двух ДТП на трассе Шадринск—Ялуторовск пострадали восемь человек, один погиб

Один человек погиб и двое получили травмы в аварии на автомобильной дороге Шадринск — Ялуторовск. На 115 километре трассы здесь столкнулись Toyota и Volkswagen.

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