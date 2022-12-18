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В двух ДТП на трассе Шадринск—Ялуторовск пострадали восемь человек, один погиб

Сегодня, 11:57
Фото: ГИБДД

В двух ДТП на трассе Шадринск—Ялуторовск пострадали восемь человек, один погиб

Один человек погиб и двое получили травмы в аварии на автомобильной дороге Шадринск — Ялуторовск. На 115 километре трассы здесь столкнулись Toyota и Volkswagen.
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ДТП

В результате аварии ранения получили пассажиры Volkswagen — 60-летний мужчина и 85-летняя женщина. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь. 47-летняя водитель Toyota, жительница села Исетское, получила травмы несовместимые с жизнью — женщина скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что на 148-м километре трассы Шадринск — Ялуторовск сегодня произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Все они госпитализированы.

В ДТП на тюменской трассе пострадали шесть человек
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Гибель на дороге#ДТП#Авария#Снег#Тюменская область
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