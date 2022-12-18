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Тюменцы не могут попасть домой из-за снегопада в Москве

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI

В Тюмени из-за непогоды задержаны на пять часов вылеты в Москву

Из-за непогоды в Москве жители Тюменской области не могут попасть домой. На семь и пять часов задержаны вылеты в Рощино из московского аэропорта Внуково.
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Снег

На пять часов отложен рейс авиакомпании «Победа» из Тюмени в Москву — вместо шести часов утра самолет отправится из Рощино в столицу России только в одиннадцать часов дня. Кроме того, на семь часов отложен вылет воздушного судна авиакомпании Utair в Ереван.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово и Внуково, на данный момент задержаны более 50 рейсов, еще 13 отменены.

В столице России со вчерашнего дня продолжается снегопад. За последние сутки в Москве выпала одна треть месячной нормы осадков.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за непогоды был отменен вылет рейса авиакомпании «Россия» из Москвы в Тюмень. Еще один самолет прибыл в Рощино с задержкой.

 

Из-за снегопада в Москве отменен авиарейс в Тюмень
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Снег#Погода#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Тюменская область
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