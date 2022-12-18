Тюменцы не могут попасть домой из-за снегопада в Москве

На пять часов отложен рейс авиакомпании «Победа» из Тюмени в Москву — вместо шести часов утра самолет отправится из Рощино в столицу России только в одиннадцать часов дня. Кроме того, на семь часов отложен вылет воздушного судна авиакомпании Utair в Ереван.