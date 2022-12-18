Тюменцы не могут попасть домой из-за снегопада в Москве

На пять часов отложен рейс авиакомпании «Победа» из Тюмени в Москву — вместо шести часов утра самолет отправится из Рощино в столицу России только в одиннадцать часов дня. Кроме того, на семь часов отложен вылет воздушного судна авиакомпании Utair в Ереван.
По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово и Внуково, на данный момент задержаны более 50 рейсов, еще 13 отменены.
В столице России со вчерашнего дня продолжается снегопад. За последние сутки в Москве выпала одна треть месячной нормы осадков.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за непогоды был отменен вылет рейса авиакомпании «Россия» из Москвы в Тюмень. Еще один самолет прибыл в Рощино с задержкой.