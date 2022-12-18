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Тюменский врач рассказала, чем опасно потребление креветок

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, чем опасно потребление креветок

Медики рассказали тюменцам о вреде морепродуктов. По словам врачей, употребление креветок в больших количествах может нанести серьезный вред здоровью.

Врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Мария Ляпина отмечает, что креветки могут вызвать не только  аллергию, но и увеличить уровень холестерина в крови, что особенно опасно для людей, у которых имеются проблемы с сосудами, пишет «АиФ-Тюмень».

При выборе морепродуктов медики рекомендуют отдавать предпочтения морским гребешкам и мидиям. Креветки можно добавлять иногда в рацион, но не в жареном, а вареном виде.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, согласно данным Росстата, выросла на 12,2% за год стоимость салата «Оливье». На подорожание повлиял рост цен на маринованные овощи, колбасу м майонез.

 

В Тюменской области за год «индекс оливье» вырос более чем на 12%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продукты питания#Продукты#Врачи#Тюменская область
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