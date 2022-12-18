Тюменский врач рассказала, чем опасно потребление креветок

Врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Мария Ляпина отмечает, что креветки могут вызвать не только аллергию, но и увеличить уровень холестерина в крови, что особенно опасно для людей, у которых имеются проблемы с сосудами, пишет «АиФ-Тюмень».
При выборе морепродуктов медики рекомендуют отдавать предпочтения морским гребешкам и мидиям. Креветки можно добавлять иногда в рацион, но не в жареном, а вареном виде.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, согласно данным Росстата, выросла на 12,2% за год стоимость салата «Оливье». На подорожание повлиял рост цен на маринованные овощи, колбасу м майонез.