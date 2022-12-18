Тюменский врач рассказала, чем опасно потребление креветок

Врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Мария Ляпина отмечает, что креветки могут вызвать не только аллергию, но и увеличить уровень холестерина в крови, что особенно опасно для людей, у которых имеются проблемы с сосудами, пишет «АиФ-Тюмень».