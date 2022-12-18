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Тюменская область получит миллионы рублей из федеральной казны на строительство дорог

Сегодня, 06:15
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюмень получит миллионы рублей из федерального бюджета на строительство дорог

Более 380 миллионов рублей получит в 2023 году Тюменская область из федерального бюджета на реконструкцию трассы дороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Тюмень

Выделенные средства пойдут на ремонт участков в Тюмени до поселка Богандинский. 61,2 миллион рублей выделен на реконструкцию участка Тюмень — Боровский, 208 миллионов — на ремонт автомобильной дороги от Боровского до поселка Винзили и 113,3 миллиона рублей на реконструкцию трассы от поселка Винзили до поселка Богандинский.

В 2022 году на ремонт автомобильной дороги дороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск из федеральной казны было направлено порядка 408 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начались работы по строительству дороги на Червишевском тракте в обход деревни Ожогина. Возведением двухуровневой развязки за 1,9 миллиарда рублей занимается АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

Начато строительство развязки на Червишевском тракте в обход деревни Ожогина
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#Валентина Бурнашева#Общество#Дороги#Деньги#Бюджеты#Строительство дорог#Реконструкция#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область
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