Тюменская область получит миллионы рублей из федеральной казны на строительство дорог

Выделенные средства пойдут на ремонт участков в Тюмени до поселка Богандинский. 61,2 миллион рублей выделен на реконструкцию участка Тюмень — Боровский, 208 миллионов — на ремонт автомобильной дороги от Боровского до поселка Винзили и 113,3 миллиона рублей на реконструкцию трассы от поселка Винзили до поселка Богандинский.
В 2022 году на ремонт автомобильной дороги дороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск из федеральной казны было направлено порядка 408 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начались работы по строительству дороги на Червишевском тракте в обход деревни Ожогина. Возведением двухуровневой развязки за 1,9 миллиарда рублей занимается АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».