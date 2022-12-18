Треть жителей Ишимском районе остались без газа и тепла

Несколько деревень в Ишимском районе накануне вечером, с 22 часов вечера до 5 часов утра, остались без газа и тепла. По словам местных жителей, данное аварийное отключение — уже второе за эту неделю.

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