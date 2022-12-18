Треть жителей Ишимском районе остались без газа и тепла

Несколькими днями ранее газа не было в деревнях Гагарино, Клепиково, Орловка, Симаново, Синицына, с 10 часов утра до 19 часов вечера.
«Странно одно — а почему никто никого не оповещает? Где горгаз? Об оплате напоминать и средства связи находят и людей на обзвон. Где ГО и ЧС? Сейчас ведь не май месяц. Выходной день. Кто-то уже спит, кто-то в гостях, кого-то вообще дома нет», — возмутился ишимский общественник Владимир Воронин.
В комментариях под опубликованным постом в сообществе «Ишим пере Подслушано» местные жители отметили, что газ дали после звонка в ГУ МЧС России.
«Поэтому в эту ночь устранили все за пять часов, а не за тринадцать, как ранее», — отметил Станислав М.
«Наш Город» попытался связаться с Ишимским производственно-эксплуатационном участком ОАО «Газпром газораспределение Север». Однако на телефонный звонок никто не ответил.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области субсидию на газификацию частных домов увеличат до 130 тысяч рублей. В эту сумму войдут стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования.