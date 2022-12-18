На Тюменскую область надвигаются метель и гололед

Ранее «Наш Город» писал, что из-за обрушившегося на Москву снегопада в Тюмени второй день наблюдаются задержки вылетов и прилетов столичных авиарейсов. На данный момент задержан на 12 часов рейс авиакомпании Utair из аэропорта «Внуково» в Тюмень. Борт должен был приземлиться в Рощино около пяти часов утра. По данным онлайн-табло Рощино, воздушное судно прибудет из Москвы в Тюмень в 19:06.