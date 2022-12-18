На Тюменскую область надвигаются метель и гололед

«Вероятны аварии на системах электроснабжения, возникновение пробок на дорогах, задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту «Рощино», — отметили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
По данным синоптиков, околонулевая температура воздуха продержится в Тюмени только сутки. Во вторник, 20 декабря, столбики термометров опустятся до -11 -14. В среду похолодает до -17 -22.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за обрушившегося на Москву снегопада в Тюмени второй день наблюдаются задержки вылетов и прилетов столичных авиарейсов. На данный момент задержан на 12 часов рейс авиакомпании Utair из аэропорта «Внуково» в Тюмень. Борт должен был приземлиться в Рощино около пяти часов утра. По данным онлайн-табло Рощино, воздушное судно прибудет из Москвы в Тюмень в 19:06.