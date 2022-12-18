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На Тюменскую область надвигаются метель и гололед

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI

«Возможны ЧС»: на Тюменскую область надвигается непогода

Тюменцев предупредили об опасной погоде. По данным Гидрометцентра, в понедельник, 19 декабря, ожидаются резкое потепление до +1, мокрый снег, гололед и усиление ветра до 16 метров в секунду.
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Тюмень

«Вероятны аварии на системах электроснабжения, возникновение пробок на дорогах, задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту «Рощино», — отметили в  департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

По данным синоптиков, околонулевая температура воздуха продержится в Тюмени только сутки. Во вторник, 20 декабря, столбики термометров опустятся до -11 -14. В среду похолодает до -17 -22.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за обрушившегося на Москву снегопада в Тюмени второй день наблюдаются задержки вылетов и прилетов столичных авиарейсов. На данный момент задержан на 12 часов рейс авиакомпании Utair из аэропорта «Внуково» в Тюмень. Борт должен был приземлиться в Рощино около пяти часов утра. По данным онлайн-табло Рощино, воздушное судно прибудет из Москвы в Тюмень в 19:06.

 

Новая рабочая неделя начнется в Тюмени с дождя и похолодания до -22
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#Общество#Погода#Погода в Тюмени#Новости тюмени#Тюмень#Безопасность на дорогах#Снег#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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