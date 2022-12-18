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На реконструкцию трассы Тюмень — Ханты-Мансийск потратят 11,5 миллиардов рублей

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI

"Мостострой-11" проведет реконструкцию тюменской трассы 11,5 миллиардов рублей

АО «Мострострой-11» займется реконструкцией участка автомобильной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Компания стала победителем аукциона на 11,5 миллиардов рублей, объявленного в ноябре ФКУ «Уралуправтодор».
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Тюмень

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит провести работы на участке трассы с 226 по 238 километр общей протяженностью двенадцать километров -расширить атводорогу до четырех полос, возвести две разноуровневые транспортные развязки, провести реконструкцию моста через реки Иртыш и Ивановская. Все работы должны быть проведены «под ключ». Сдача в эксплуатацию запланирована не позднее 15 ноября 2027 года.

«Уралуправтодор» уже проводил аналогичный аукцион в октябре 2022 года. Тогда победителем закупки также стала компания «Мострострой-11». Однако контракт не был заключен из-за предписания, выданного Федеральной антимонопольной службой. В ноябре этого года тендер был вновь опубликован на Госзакупках.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменская область в 2023 году получил более 380 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск.

Тюменская область получит миллионы рублей из федеральной казны на строительство дорог
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Общество#Новости тюмени#Дороги#Строительство дорог#Закупки#Тендеры#Аукцион#Мостострой-11#Уралуправтодор#Тюменская область
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