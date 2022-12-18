На реконструкцию трассы Тюмень — Ханты-Мансийск потратят 11,5 миллиардов рублей

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит провести работы на участке трассы с 226 по 238 километр общей протяженностью двенадцать километров -расширить атводорогу до четырех полос, возвести две разноуровневые транспортные развязки, провести реконструкцию моста через реки Иртыш и Ивановская. Все работы должны быть проведены «под ключ». Сдача в эксплуатацию запланирована не позднее 15 ноября 2027 года.
«Уралуправтодор» уже проводил аналогичный аукцион в октябре 2022 года. Тогда победителем закупки также стала компания «Мострострой-11». Однако контракт не был заключен из-за предписания, выданного Федеральной антимонопольной службой. В ноябре этого года тендер был вновь опубликован на Госзакупках.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменская область в 2023 году получил более 380 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск.