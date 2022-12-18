На реконструкцию трассы Тюмень — Ханты-Мансийск потратят 11,5 миллиардов рублей

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит провести работы на участке трассы с 226 по 238 километр общей протяженностью двенадцать километров -расширить атводорогу до четырех полос, возвести две разноуровневые транспортные развязки, провести реконструкцию моста через реки Иртыш и Ивановская. Все работы должны быть проведены «под ключ». Сдача в эксплуатацию запланирована не позднее 15 ноября 2027 года.