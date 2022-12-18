Итоги недели: дело о взятке 67 млн рублей, суд отказал больному, вспышка ОРВИ

Тюменец Руслан Колесников с диагнозом СМА (Спинальная мышечная атрофия) уже который год не может получить от государства бесплатный препарат «Спинраза». С 2021 года он входит в список жизненно необходимых лекарств РФ, которое к тому же относится к самым дорогостоящим в мире.