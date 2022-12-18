Итоги недели: дело о взятке 67 млн рублей, суд отказал больному, вспышка ОРВИ

За последнюю неделю среди учащихся тюменских школ в 3,5 раза возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Большинство случаев ОРВИ было зарегистрировано в нашем городе. В связи с этим школьников временно перевели на дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме.
Тюменец Руслан Колесников с диагнозом СМА (Спинальная мышечная атрофия) уже который год не может получить от государства бесплатный препарат «Спинраза». С 2021 года он входит в список жизненно необходимых лекарств РФ, которое к тому же относится к самым дорогостоящим в мире.
Ленинский районный суд отказал в удовлетворении иска к поликлинике для выдачи препарата еще в конце сентября. Дело было сдан в архив суда.
В настоящее время молодой человек обратился по данному вопросу в прокуратуру и следственный комитет региона.
Центральный районный суд рассматривает дело о посредничестве во взятке. Было установлено, что с 2018 по 2020 годы два адвоката способствовали даче взяток на 67 млн рублей. С помощью этой суммы они рассчитывали урегулировать уголовные дела, касающееся определённой категории граждан.
«Однако умысел обвиняемых, направленный на непосредственную передачу взятки, не был реализован, поскольку никто из них не обладал необходимыми связями», — проинформировали в пресс-службе СКР.