nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Итоги недели: дело о взятке 67 млн рублей, суд отказал больному, вспышка ОРВИ

Сегодня, 14:33
Фото: 1MI
На этой неделе сотрудник полиции и адвокаты были обвинены во взятке, дело было передано в суд. Руслану Колесникову, больному СМА Ленинский районный суд отказал в назначении жизненно важного препарата. Тюменских школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ до 23 декабря.

Тюменские школы закрывают из-за вспышки ОРВИ

За последнюю неделю среди учащихся тюменских школ в 3,5 раза возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Большинство случаев ОРВИ было зарегистрировано в нашем городе. В связи с этим школьников временно перевели на дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме.

Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
Узнать подробнее

Суд отказал больному в назначении жизненно важного препарата

Тюменец Руслан Колесников с диагнозом СМА (Спинальная мышечная атрофия) уже который год не может получить от государства бесплатный препарат «Спинраза». С 2021 года он входит в список жизненно необходимых лекарств РФ, которое к тому же относится к самым дорогостоящим в мире.

Ленинский районный суд отказал в удовлетворении иска к поликлинике для выдачи препарата еще в конце сентября. Дело было сдан в архив суда.

В настоящее время молодой человек обратился по данному вопросу в прокуратуру и следственный комитет региона.

В Тюменской области суд отказал больному СМА в назначении жизненно важного препарата
Узнать подробнее

Тюменского полицейского обвинили во взятке на крупную сумму

Центральный районный суд рассматривает дело о посредничестве во взятке. Было установлено, что с 2018 по 2020 годы два адвоката способствовали даче взяток на 67 млн рублей. С помощью этой суммы они рассчитывали урегулировать уголовные дела, касающееся определённой категории граждан.

«Однако умысел обвиняемых, направленный на непосредственную передачу взятки, не был реализован, поскольку никто из них не обладал необходимыми связями», — проинформировали в пресс-службе СКР.
Дело о взятке на 67 млн рублей, сквозной проезд через промзону на Республики в Тюмени
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#ОРВИ#Взятка#Вирус#Прокуратура города тюмени#Прокуратура г.Тюмени#Тюменская область#Уголовная ответственность
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09