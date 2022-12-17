В Уватском районе развивают туризм и придорожный сервис

Уватский район остается привлекательным для инвесторов

Более 36,5 миллиардов рублей потратили в этом году на реализацию инвестиционных проектов в Уватском районе. В настоящее время на территории муниципалитета ведется работа по 23 проектам, большая часть из которых приходится на нефтяную отрасль.

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