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В Уватском районе развивают туризм и придорожный сервис

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI

Уватский район остается привлекательным для инвесторов

Более 36,5 миллиардов рублей потратили в этом году на реализацию инвестиционных проектов в Уватском районе. В настоящее время на территории муниципалитета ведется работа по 23 проектам, большая часть из которых приходится на нефтяную отрасль.
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Тюмень

Об этом сообщил глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров.

По его словам, помимо нефтяной сферы, в муниципалитете идет работа по реализации инвестпроектов в отраслях туризма, придорожного сервиса, деревообработки, жилищного строительства, агропромышленного комплекса и ЖКУ.

В частности,  в селе Уват был проведен ремонт водосетей, введена в эксплуатацию система водоочистки, модернизирована газовая котельная. Благодаря проведенному комплексу работ, качество воды существенно улучшилось.

С начала года в Уватском районе было введено в эксплуатацию порядка 10 тысяч квадратных метров жилья. И в следующем году работа по всем направлениям будет продолжена.

Ранее «Наш Город» писал, что  Тюменская область вошла в пятерку регионов Российской Федерации по вводу жилья на душу населения. В 2022 году в регионе сдано в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров.

В Тюменской области ввели в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Строительство#Инвестиционные проекты#Тюменская область#Уватский р-н#Инвесторы#Общество#Экономика
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