В Уватском районе развивают туризм и придорожный сервис

Об этом сообщил глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров.
По его словам, помимо нефтяной сферы, в муниципалитете идет работа по реализации инвестпроектов в отраслях туризма, придорожного сервиса, деревообработки, жилищного строительства, агропромышленного комплекса и ЖКУ.
В частности, в селе Уват был проведен ремонт водосетей, введена в эксплуатацию система водоочистки, модернизирована газовая котельная. Благодаря проведенному комплексу работ, качество воды существенно улучшилось.
С начала года в Уватском районе было введено в эксплуатацию порядка 10 тысяч квадратных метров жилья. И в следующем году работа по всем направлениям будет продолжена.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в пятерку регионов Российской Федерации по вводу жилья на душу населения. В 2022 году в регионе сдано в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров.