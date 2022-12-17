В Тюменской области за год «индекс оливье» вырос более чем на 12%

Стоимость «Сельди под шубой» была рассчитана исходя из таких ингредиентов, как 300 граммов майонеза, 350 граммов селедки, два куриных яйца, 300 граммов свеклы, 100 граммов лука и 200 граммов моркови, 400 граммов картофеля. На подорожание «шубы» повлиял рост стоимости на рыбу на 18,4% и майонеза — на 14,3%. Все остальные ингредиенты сегодня стоят дешевле, нежели год назад — от 5,5 до 33%.