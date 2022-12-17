В Тюменской области за год «индекс оливье» вырос более чем на 12%

Стоимость «Сельди под шубой» была рассчитана исходя из таких ингредиентов, как 300 граммов майонеза, 350 граммов селедки, два куриных яйца, 300 граммов свеклы, 100 граммов лука и 200 граммов моркови, 400 граммов картофеля. На подорожание «шубы» повлиял рост стоимости на рыбу на 18,4% и майонеза — на 14,3%. Все остальные ингредиенты сегодня стоят дешевле, нежели год назад — от 5,5 до 33%.
В Тюменской области, по данным Росстата, «Сельдь под шубой» в среднем обойдется в 224 рубля 91 копейку (рост за год на 0,9%). Самые дороги продукты для данного салата продают в Чуконтском автономном округе — набор стоит 562 рубля, самые дешевые — в Республики Мордовия (177,5 рублей).
Стоимость набор для приготовления салата «Оливье» рассчитана из традиционных продуктов: колбасы, маринованных огурцов, зеленого горошка, яиц, картофеля, моркови, лука и майонеза. По данным Росстата, на подорожание салата повлиял рост цен на огурцы и зеленый горошек (17,9%), майонеза и колбасы (на 14,4 и 7,8% соответственно).
Жителям Тюменской области на покупку продуктов для «Оливье» придется потратить в среднем 535 рублей (рост на 12,2%). Самый дорогой салат будут готовить в этом году жители Чукотского автономного округа (792,4 рубля), самый дешевый — Белгородской области (360,8 рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года цены на бензин выросли на 1,7%. По прогнозам экспертов, в 2023 году рост стоимости топлива продолжится.