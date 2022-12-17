В Тюмени прошла отправка военнослужащих из Перми. Фото

Проводить бойцов пришли начальник ТВВИКУ, генерал-майор Дмитрий Евмененко и председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.
«Родина призвала вас защищать не только людей, но и то, что было поколениями людей создано в России, защищать ее суверенитет, ее самостоятельность. Все вы являетесь достойным примером для нашей молодежи. Мы не оставим без внимания ваши семьи. А вам наши пожелания — выполнить долг, живыми и здоровыми вернуться в родные дома», — отметил Геннадий Чеботарев.
По традиции военным вручили письма и открытки от юных жителей региона, а также серебряные монеты в долг, как символ их возращения.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне стало известно о гибели в Тюменском военном учебном центре 34-летнего мобилизованного жителя Косинского района Пермского края. Известно, что военный ранее не жаловался на состояние здоровья. Следов насильственной смерти также не обнаружено.