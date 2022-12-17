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В Тюмени прошла отправка военнослужащих из Перми. Фото

Сегодня, 12:16
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени прошла отправка мобилизованных мотострелков из Перми

В Тюмени сегодня на железнодорожном вокзале состоялась очередная отправка мобилизованных, завершивших обучения. К местам боевого слаживания отправились военнослужащие из Пермского края.
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Тюмень

Проводить бойцов пришли начальник ТВВИКУ, генерал-майор Дмитрий Евмененко и председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

«Родина призвала вас защищать не только людей, но и то, что было поколениями людей создано в России, защищать ее суверенитет, ее самостоятельность. Все вы являетесь достойным примером для нашей молодежи. Мы не оставим без внимания ваши семьи. А вам наши пожелания — выполнить долг, живыми и здоровыми вернуться в родные дома», — отметил Геннадий Чеботарев.

По традиции военным вручили письма и открытки от юных жителей региона, а также серебряные монеты в долг, как символ их возращения.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне стало известно о гибели в Тюменском военном учебном центре 34-летнего мобилизованного жителя Косинского района Пермского края. Известно, что военный ранее не жаловался на состояние здоровья. Следов насильственной смерти также не обнаружено.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Военные#Частичная мобилизация#Военная служба#Тюменская область
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