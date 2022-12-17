В Тюмени прошла отправка военнослужащих из Перми. Фото

«Родина призвала вас защищать не только людей, но и то, что было поколениями людей создано в России, защищать ее суверенитет, ее самостоятельность. Все вы являетесь достойным примером для нашей молодежи. Мы не оставим без внимания ваши семьи. А вам наши пожелания — выполнить долг, живыми и здоровыми вернуться в родные дома», — отметил Геннадий Чеботарев.