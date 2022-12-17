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В Тюмени подорожает бензин

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI

В Тюмени вырастут цены бензин

В Тюменской области в 2023 году подорожает бензин. Такой прогноз озвучили эксперты на основании сложившейся экономической ситуации в стране, — пишет «РБК Тюмень».
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Тюмень

По словам основателя  энерготех-стартапа BENZOBOT Ильи Ширшова, в среднем розничная стоимость бензина в регионе будет расти «в коридоре инфляции и дальше», которая в следующем году может составить максимум 7,5%. По прогнозам ЦБ, в 2023 году инфляция в России составит до 5-7,5%.

В этом году стоимость бензина в Тюменской области выросла на 1,7%.

Ранее «Наш Город», что тюменцы за десять месяцев этого года оставили в магазинах около 400 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров.

В 2022 году тюменцы оставили в магазинах почти 400 миллиардов рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Экономика#Цены на бензин#Бензин#Рост цен#Инфляция#Тюменская область#Прогнозы
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