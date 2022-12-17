В Тюмени подорожает бензин

По словам основателя энерготех-стартапа BENZOBOT Ильи Ширшова, в среднем розничная стоимость бензина в регионе будет расти «в коридоре инфляции и дальше», которая в следующем году может составить максимум 7,5%. По прогнозам ЦБ, в 2023 году инфляция в России составит до 5-7,5%.
В этом году стоимость бензина в Тюменской области выросла на 1,7%.
Ранее «Наш Город», что тюменцы за десять месяцев этого года оставили в магазинах около 400 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров.