В Тюмени на месте завода медоборудования появится школа на 1500 мест

В Тюмени на месте завода медоборудования построят школу искусств и библиотеку

В Тюмени на месте бывшего завода медоборудования построят два детских сада на 320 мест, школу, в которой смогут обучаться порядка полутора тысяч детей, детскую школу искусств, библиотеку и поликлинику на 250 посещений за смену.

Сюжет Тюмень