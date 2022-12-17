В Тюмени на месте завода медоборудования появится школа на 1500 мест

Также на земельном участке в границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова расположатся аптеки, объекты торговли, предприятия общественного питания, отделение связи, банков, офисные помещения во встроенных помещениях первых этажей жилых зданий. Здесь возведут новый жилой комплекс переменной этажности. Общая площадь квартир составит более 365 тысяч квадратов.
Строительство объектов будет вестись поэтапно. Завершение работ запланировано на 2031 год.
Общественные слушания по проекту планировки земельного участка в границе улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова пройдут Тюмени с 26 по 30 декабря 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 16 января пройдет аукцион по реновации на улицах Смоленской и Минской. Общая площадь участка, выставленного на торги, составит 2,7 гектара.