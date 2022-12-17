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В Тюмени на месте завода медоборудования появится школа на 1500 мест

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI

В Тюмени на месте завода медоборудования построят школу искусств и библиотеку

В Тюмени на месте бывшего завода медоборудования построят два детских сада на 320 мест, школу, в которой смогут обучаться порядка полутора тысяч детей, детскую школу искусств, библиотеку и поликлинику на 250 посещений за смену.
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Тюмень

Также на земельном участке в границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова расположатся аптеки, объекты торговли, предприятия общественного питания, отделение связи, банков, офисные помещения во встроенных помещениях первых этажей жилых зданий. Здесь возведут новый жилой комплекс переменной этажности. Общая площадь квартир составит более 365 тысяч квадратов.

Строительство объектов будет вестись поэтапно. Завершение работ запланировано на 2031 год.

Общественные слушания по проекту планировки земельного участка в границе улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова пройдут Тюмени с 26 по 30 декабря 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 16 января пройдет аукцион по реновации на улицах Смоленской и Минской.  Общая площадь участка, выставленного на торги, составит 2,7 гектара.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Строительство жилья#Общественные слушания#Тюмень#Тюменская область
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