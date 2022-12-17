В соцсетях распространяют фейковый приказ об ограничениях для непривитых

Документ вызвал волну возмущения среди тюменцев.
«Никакой приказ или устав, не может противоречить законам РФ. Видимо, пора коллективный иск, в суд подавать на департамент образования и правительство Тюменской области за неправомерные решения», — отметил Рустам Ф.
«Это что, к новогоднему приглашению ещё и прививочный сертификат прилагать?» — возмутилась Елена Н.
Между тем, днем ранее правительство Тюменской области сообщило, что принять участие в новогодних утренниках в детсадах и школах непривитые дети смогут. Справки о вакцинации от гриппа могут попросить только у взрослых родственников, желающих стать гостями мероприятия. На детей требования о наличии прививок не распространяются