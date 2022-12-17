В соцсетях распространяют фейковый приказ об ограничениях для непривитых

Между тем, днем ранее правительство Тюменской области сообщило, что принять участие в новогодних утренниках в детсадах и школах непривитые дети смогут. Справки о вакцинации от гриппа могут попросить только у взрослых родственников, желающих стать гостями мероприятия. На детей требования о наличии прививок не распространяются