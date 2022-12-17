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В соцсетях распространяют фейковый приказ об ограничениях для непривитых

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI

В соцсетях распространяют фейковый приказ об ограничениях для непривитых

По тюменским соцсетям распространяют приказ городского департамента образования «О профилактических мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения ОРВИ и гриппа», согласно которому непривитых от гриппа детей, не будут пускать на массовые новогодние мероприятия.
Сюжет
Тюмень

Документ вызвал волну возмущения среди тюменцев.

«Никакой приказ или устав, не может противоречить законам РФ.  Видимо, пора коллективный иск, в суд подавать на департамент образования и правительство Тюменской области за неправомерные решения», — отметил Рустам Ф.
«Это что, к новогоднему приглашению ещё и прививочный сертификат прилагать?» — возмутилась Елена Н.

Между тем, днем ранее правительство Тюменской области сообщило, что принять участие в новогодних утренниках в детсадах и школах непривитые дети смогут. Справки о вакцинации от гриппа могут попросить только у взрослых родственников, желающих стать гостями мероприятия. На детей требования о наличии прививок не распространяются

Тюменцам рекомендуют не ставить прививки от гриппа
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Утренник#ОРВИ#Грипп#Вакцинация
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