В 2022 году тюменцы оставили в магазинах почти 400 миллиардов рублей

Самыми затратными стали март и август — в эти месяцы жители региона оставили в магазинах по 41 миллиарду рублей. В среднем ежемесячно на шопинг тюменцы тратили по 40 миллиардов рублей.
При этом, большая часть денежных средств, не менее 206,7 миллиардов рублей, ушла на приобретение непродовольственных товаров. На продукты жители региона с начала года потратили 187,78 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в каждого третьего жителя Тюменской области доходы уменьшились на 10%. При этом, 77% тюменцев зарабатывают в месяц не более 45 тысяч рублей.