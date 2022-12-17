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В 2022 году тюменцы оставили в магазинах почти 400 миллиардов рублей

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI

В 2022 году тюменцы потратили на шопинг около 400 миллиардов рублей

Тюменьстат привел свежие данные о расходах жителей Тюменской области (без учета автономных округов). За десять месяцев этого года тюменцы оставили на шопинге более 394 миллиардов рублей.
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Тюмень

Самыми затратными стали март и август — в эти месяцы жители региона оставили в магазинах по 41 миллиарду рублей. В среднем ежемесячно на шопинг тюменцы тратили по 40 миллиардов рублей.

При этом, большая часть денежных средств, не менее 206,7 миллиардов рублей, ушла на приобретение непродовольственных товаров. На продукты жители региона с начала года потратили 187,78 миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в каждого третьего жителя Тюменской области доходы уменьшились на 10%. При этом, 77% тюменцев зарабатывают в месяц не более 45 тысяч рублей.

У каждого третьего тюменца в этом году сократились доходы
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Тюменьстат#Расходы#Доходы#Шопинг#Тюменская область
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