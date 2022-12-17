Тюменцы жалуются на многочасовые очереди в поликлиниках

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 40%. За последнюю неделю выявлено более 32 тысяч случаев. Большей части заболевших поставлен диагноз — вирус гриппа А/ H1N1.