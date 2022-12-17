Тюменцы жалуются на многочасовые очереди в поликлиниках

«Очередь в поликлинике № 5 на Червишевском тракте. Принимают узкие специалисты. Очередь живая, никаких талончиков не дают. Издевательство над людьми, доходит до скандалов. И это все при короновирусе и всплеске заболеваемости гриппом. Здравоохранение как всегда на высшем уровне», — возмутились тюменцы.
По словам горожан, в ожидании приема врача приходится проводить в очереди не менее двух часов.
В департамент здравоохранения направлен запрос. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 40%. За последнюю неделю выявлено более 32 тысяч случаев. Большей части заболевших поставлен диагноз — вирус гриппа А/ H1N1.