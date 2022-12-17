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Тюменцы жалуются на многочасовые очереди в поликлиниках

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI

Тюменцы не могут попасть на прием к узким специалистам

Жители Тюмени жалуются на многочасовые очереди в городской поликлинике № 5 на прием к узким специалистам, в рамках прохождения комиссии для установления инвалидности.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI
«Очередь в поликлинике № 5 на Червишевском тракте. Принимают узкие специалисты. Очередь живая, никаких талончиков не дают. Издевательство над людьми, доходит до скандалов. И это все при короновирусе и всплеске заболеваемости гриппом. Здравоохранение как всегда на высшем уровне», — возмутились тюменцы.

По словам горожан, в ожидании приема врача приходится проводить в очереди не менее двух часов.

В департамент здравоохранения направлен запрос. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 40%. За последнюю неделю выявлено более 32 тысяч случаев. Большей части заболевших поставлен диагноз — вирус гриппа А/ H1N1.

 

Как в Тюмени борются с очередями в поликлиниках
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Здравоохранение#Департамент здравоохранения Тюменской области#Очереди#Поликлиники#Тюмень#Тюменская область#Видео
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