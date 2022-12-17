Тюменцам рекомендуют не ставить прививки от гриппа

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю было выявлено около 33 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Эпидпорог в регионе превышен на 40%. Все школы Тюмени переведены на дистанционный формат обучения до 23 декабря, в медицинских учреждения увеличено время работы врачей.