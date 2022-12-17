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Тюменцам рекомендуют не ставить прививки от гриппа

Сегодня, 04:45
Фото: 1MI

Главный санитарный врач Тюменской области посоветовала не прививаться от гриппа

Тюменцам не рекомендуют прививаться от гриппа в период активного пика заболеваемости. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в эфире радиостанции «Вести FM».
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Тюмень
«Вакцинироваться от гриппа желательно осенью. Сейчас, когда уже активно циркулирует грипп, лучше не прививаться», — отметила Галина Шарухо.

По словам гласного санитарного врача, прививочная кампания от гриппа в регионе завершилась 12 декабря. В этом сезоне вакцину от гриппа поставили 60% населения Тюменской области.

«Очень надеемся, что успешно проведенная осенью прививочная кампания позволит в этом году пройти пиковую активность заболеваемости гриппом и ОРВИ без осложнений и летальных исходов», — подчеркнула Галина Шарухо.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю было выявлено около 33 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Эпидпорог в регионе превышен на 40%. Все школы Тюмени переведены на дистанционный формат обучения до 23 декабря, в медицинских учреждения увеличено время работы врачей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#ОРВИ#Грипп#Свиной грипп#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Тюменская область
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