Руслан Кухарук рассказал, когда начнется реконструкция Круглой бани

Руслан Кухарук рассказал, когда начнутся работы по реконструкции Круглой бани

Проект реконструкции Круглой бани находится на финальном этапе разработки научно-проектной документации. Кроме того, уже заключен контракт на первый этап благоустройства и капитального ремонта улицы Ленина, в рамках которого будет реконструирован участок от от Исторического сквера до улицы Красина.

Сюжет Руслан Кухарук