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Руслан Кухарук рассказал, когда начнется реконструкция Круглой бани

Сегодня, 03:44
Фото: nashgorod.ru

Руслан Кухарук рассказал, когда начнутся работы по реконструкции Круглой бани

Проект реконструкции Круглой бани находится на финальном этапе разработки научно-проектной документации. Кроме того, уже заключен контракт на первый этап благоустройства и капитального ремонта улицы Ленина, в рамках которого будет реконструирован участок от от Исторического сквера до улицы Красина.

Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук во время заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. По его словам, строительно-монтажные работы начнутся в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе вокруг здания Круглой бани установили ограждения с баннерами, указывающими на то, что будет собой представлять объект после реставрации. По словам инвесторов, на месте Круглой бани построят современный планетарий.

Работами по реконструкции занимаются инвесторы из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на строительство планетария будет потрачено порядка шести сотен миллионов рублей.

Началась реконструкция Круглой бани
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Круглая баня#Тюменская область#Строительство и архитектура
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