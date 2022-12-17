Руслан Кухарук рассказал, когда начнется реконструкция Круглой бани

Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук во время заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. По его словам, строительно-монтажные работы начнутся в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе вокруг здания Круглой бани установили ограждения с баннерами, указывающими на то, что будет собой представлять объект после реставрации. По словам инвесторов, на месте Круглой бани построят современный планетарий.
Работами по реконструкции занимаются инвесторы из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на строительство планетария будет потрачено порядка шести сотен миллионов рублей.