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Подмосковный военком заявил о возврате к двухлетней службе в армии. Видео уже удалили

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI

Подмосковный военком заявил о возврате к двухлетней срочной службе

Военный комиссар подмосковного Дмитровского округа, Талдома и Дубны Михаил Фотин заявил в эфире телеканал «Дмитров ТВ», что с осени 2023 года срок срочной службы в армии увеличится до двух лет. На данный момент видео с выступлением военкома уже удалено с Youtube-канала и сайта «Дмитров ТВ».
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Тюмень

Между тем, по данным Фонтанка.Ру, для таких перемен в сроках срочной службы необходимы соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». В ряде военкоматов столицы России и Санкт-Петербурга слова Фотина не подтвердили.

А Telegram-канале «Война с фейками» сообщил, что «история с якобы повышением срока службы срочников не подтверждается. Подробности позже отдельным сообщением». 

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром из Тюменской области была направлена к местам боевого слаживания очередная группа мобилизованных граждан.  Проводить бойцов пришли не только родственники и друзья, но и официальные лица.

В Тюмени проводили очередной эшелон с мобилизованными солдатами
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Военная служба#Служба в армии#Призыв#Военный призыв#Тюменская область
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