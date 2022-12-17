Подмосковный военком заявил о возврате к двухлетней службе в армии. Видео уже удалили

Между тем, по данным Фонтанка.Ру, для таких перемен в сроках срочной службы необходимы соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». В ряде военкоматов столицы России и Санкт-Петербурга слова Фотина не подтвердили.
А Telegram-канале «Война с фейками» сообщил, что «история с якобы повышением срока службы срочников не подтверждается. Подробности позже отдельным сообщением».
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром из Тюменской области была направлена к местам боевого слаживания очередная группа мобилизованных граждан. Проводить бойцов пришли не только родственники и друзья, но и официальные лица.