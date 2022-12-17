Подмосковный военком заявил о возврате к двухлетней службе в армии. Видео уже удалили

Подмосковный военком заявил о возврате к двухлетней срочной службе

Военный комиссар подмосковного Дмитровского округа, Талдома и Дубны Михаил Фотин заявил в эфире телеканал «Дмитров ТВ», что с осени 2023 года срок срочной службы в армии увеличится до двух лет. На данный момент видео с выступлением военкома уже удалено с Youtube-канала и сайта «Дмитров ТВ».

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