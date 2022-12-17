Начато строительство развязки на Червишевском тракте в обход деревни Ожогина

Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупки. Договор уже заключен. Согласно указанной информации, закупка будет совершена у единственного поставщика в срок с 12 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что на строительство двухуровневой дорожной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к дороге Р-254 «Иртыш» из бюджета региона выделен 1,9 миллиард рублей. Протяженность дороги составит 4,7 километра. Работами по возведению дорожного объекта занимается АО «ТОДЭП».