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Начато строительство развязки на Червишевском тракте в обход деревни Ожогина

Сегодня, 11:09
Фото: 1MI

Начато строительство развязки на Червишевском тракте в обход деревни Ожогина

Более 28 миллионов рублей потратит АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» на приобретение песка для выполнения работ в рамках исполнения государственного контракта по строительству транспортной развязки "Обход деревни Ожогина".
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Тюмень

Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупки. Договор уже заключен. Согласно указанной информации, закупка будет совершена у единственного поставщика в срок с 12 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что на строительство двухуровневой дорожной развязки на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к дороге Р-254 «Иртыш» из бюджета региона выделен 1,9 миллиард рублей. Протяженность дороги составит 4,7 километра. Работами по возведению дорожного объекта занимается АО «ТОДЭП».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дороги#Строительство дорог#Тендеры#Аукцион#Закупки#Благоустройство#Тюменская область
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