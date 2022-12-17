Медики рассказали о том, как избежать травм от пиротехники

Во-первых, следует приобретать пиротехнические изделия только в сертифицированных точках. Также следует обращать внимание на сроки годности, обязательно читать инструкцию по применению. Место для запуска фейерверка должно располагаться вдали от высоковольтных линий и пожароопасных объектов, где мало транспорта. Также рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Недопустимо запускать фейерверки из окон или с балконов домов.
«Не следует поджигать салют, держа его в руках, есть риск остаться без пальцев. Во избежание травм лица не спешите подходить к использованной пиротехнике. Выждите 10–15 минут и только после этого утилизируйте остатки. Причиной ожогов могут стать и бенгальские огни, если их подносят слишком близко к лицу или поджигают в большом количестве в квартире, а после забывают проветрить», — отмечает Антон Терехин.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени во время фаер-шоу загорелась артиста представления. Благодаря оперативным действиям спортсменов клуба «Воркаут» огонь удалось быстро потушить с помощью снега. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, девушка получила ожоги I и II степени.