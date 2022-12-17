Медики рассказали о том, как избежать травм от пиротехники

Во-первых, следует приобретать пиротехнические изделия только в сертифицированных точках. Также следует обращать внимание на сроки годности, обязательно читать инструкцию по применению. Место для запуска фейерверка должно располагаться вдали от высоковольтных линий и пожароопасных объектов, где мало транспорта. Также рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Недопустимо запускать фейерверки из окон или с балконов домов.