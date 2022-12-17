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Медики рассказали о том, как избежать травм от пиротехники

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI

Тюменский врач рассказал о том, как избежать травм от пиротехники

В преддверии новогодних праздников тюменцам рассказали о правилах безопасного фейерверка. По словам руководителя экстренной службы Тюменской областной клинической больницы № 2 Антона Терехина, для того, чтобы избежать ЧП необходимо выполнять ряд требований.
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Тюмень

Во-первых, следует приобретать пиротехнические изделия только в сертифицированных точках. Также следует обращать внимание на сроки годности, обязательно читать инструкцию по применению. Место для запуска фейерверка должно располагаться вдали от высоковольтных линий и пожароопасных объектов, где мало транспорта. Также рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Недопустимо запускать фейерверки из окон или с балконов домов.

«Не следует поджигать салют, держа его в руках, есть риск остаться без пальцев. Во избежание травм лица не спешите подходить к использованной пиротехнике. Выждите 10–15 минут и только после этого утилизируйте остатки. Причиной ожогов могут стать и бенгальские огни, если их подносят слишком близко к лицу или поджигают в большом количестве в квартире, а после забывают проветрить», — отмечает Антон Терехин.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени во время фаер-шоу загорелась артиста представления. Благодаря оперативным действиям спортсменов клуба «Воркаут» огонь удалось быстро потушить с помощью снега. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, девушка получила ожоги I и II степени.

В Тюмени во время огненного шоу загорелась артистка
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Фейерверки#Пожарная безопасность#Общество#Новости тюмени#Происшествия
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