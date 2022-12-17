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Из-за снегопада в Москве отменен авиарейс в Тюмень

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI

Из-за снегопада в Москве задержаны десятки авиарейсов

Погода внесла коррективы в расписание аэропортов столицы России. На данный момент из-за снегопадов задержаны 24 рейса, еще 17 отменены.
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Тюмень

В том числе задержан вылет воздушного судна, направляющегося в Тюмень. В областную столицу самолет прибудет с получасовым опозданием. Рейс авиакомпании «Россия» из Шереметьево в Рощино отменен.

По данным метеорологов, снегопад в Москве продолжится в субботу на протяжении всего дня, скорость ветра составит от 4,4 до 8,2 метров в секунду. В воскресенье снегопад усилится. Температура воздуха составит -6 -10, скорость ветра увеличится до 9 метров в секунду.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник потеплеет до нуля градусов, ожидаются осадки в виде дождя со снегом.

В Тюмени в понедельник пойдет дождь
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода#Самолеты#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Тюменская область
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