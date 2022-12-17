Из-за снегопада в Москве отменен авиарейс в Тюмень

В том числе задержан вылет воздушного судна, направляющегося в Тюмень. В областную столицу самолет прибудет с получасовым опозданием. Рейс авиакомпании «Россия» из Шереметьево в Рощино отменен.
По данным метеорологов, снегопад в Москве продолжится в субботу на протяжении всего дня, скорость ветра составит от 4,4 до 8,2 метров в секунду. В воскресенье снегопад усилится. Температура воздуха составит -6 -10, скорость ветра увеличится до 9 метров в секунду.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник потеплеет до нуля градусов, ожидаются осадки в виде дождя со снегом.