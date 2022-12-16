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Закрылся в машине: в Тюмени задержали бесправника-иностранца

Сегодня, 06:04
Фото: ГИБДД

В Тюмени отправили под арест бесправника-иностранца

23-летнего иностранца без водительских прав задержали в Тюмени инспекторы ГИБДД. Автомобиль Hyundai привлек внимание сотрудников ДПС из-за тонировки не по ГОСТ.
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Тюмень

Однако выполнять требования дорожных полицейских по снятию тонировки мужчина отказался — он просто закрылся в машине. В итоге инспекторам ГИБДД пришлось применить к нему физическую силу.

Позже выяснилось, что у 23-летний иностранец не только лишен прав за пьяное вождение, но еще и находится в России незаконно — разрешенный срок пребывания в стране истек.

На автомобилиста составлены административные материалы за невыполнение законных требований сотрудников полиции и за управление транспортным средством, будучи лишенным прав.

Суд приговорил иностранца к пяти суткам административного ареста за невыполнение законного требования сотрудников полиции, еще пять суток водитель получил за то, что сел за руль, будучи лишенным водительского удостоверения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осудили водителя, сбившего на пешеходном переходе велосипедиста. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Тюменца лишили прав из-за сбитого велосипедиста
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Общество#ГИБДД
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