Закрылся в машине: в Тюмени задержали бесправника-иностранца

Однако выполнять требования дорожных полицейских по снятию тонировки мужчина отказался — он просто закрылся в машине. В итоге инспекторам ГИБДД пришлось применить к нему физическую силу.
Позже выяснилось, что у 23-летний иностранец не только лишен прав за пьяное вождение, но еще и находится в России незаконно — разрешенный срок пребывания в стране истек.
На автомобилиста составлены административные материалы за невыполнение законных требований сотрудников полиции и за управление транспортным средством, будучи лишенным прав.
Суд приговорил иностранца к пяти суткам административного ареста за невыполнение законного требования сотрудников полиции, еще пять суток водитель получил за то, что сел за руль, будучи лишенным водительского удостоверения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осудили водителя, сбившего на пешеходном переходе велосипедиста. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.