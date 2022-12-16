В Тюменской области ищут 58-летнего мужчину

О его местоположении ничего неизвестно с 11 июля, информация появилась в соцсетях 16 декабря. Родственники полагают, что он мог быть одет в чёрную рубашку, тёмные трико.
Если вы знаете о его местоположении, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Стоит отметить, что с начала декабря поисковики сообщили об окончании розыска 5 человек. Среди них есть один подросток.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Сургуте ищут родственников мужчины, который мог жить в Тюмени. Он почти ничего не помнит (кроме имени).