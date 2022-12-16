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В Тюменской области ищут 58-летнего мужчину

Сегодня, 13:38
Фото: ЛизаАлерт

Поисковики ищут 58-летнего мужчину в Тюменской области

По данным ПО «ЛизаАлерт», в Тюменской области ищут Ситникова Юрия Викторовича. Мужчине 58 лет, он проживает в селе Абатское. Его рост 168 сантиметров, тюменец худощавого телосложения.

О его местоположении ничего неизвестно с 11 июля, информация появилась в соцсетях 16 декабря. Родственники полагают, что он мог быть одет в чёрную рубашку, тёмные трико.

Если вы знаете о его местоположении, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Стоит отметить, что с начала декабря поисковики сообщили об окончании розыска 5 человек. Среди них есть один подросток.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Сургуте ищут родственников мужчины, который мог жить в Тюмени. Он почти ничего не помнит (кроме имени).

Ищут родственников мужчины, который мог жить в Тюмени. Он почти ничего не помнит
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Поиски#Поиски пропавших#Поиск человека#Поиск
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