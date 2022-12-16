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В Тюмени спрос на такси в пятницу резко повышается

Сегодня, 17:53
Фото: 1MI

Спрос на такси в пятницу резко повышает стоимость проезда в Тюмени

В паблике «ЧС Тюмень» горожане вновь обсудили стоимость такси. В пятницу спрос на перевозчиков повысился, в итоге «поездка на 10 мину» стала стоить не 200, а 469 рублей. Даже днём некоторые горожане ждут машину около часа.

За 10 часов пост собрал более 500 комментариев.

«Я с 11 утра уехать не могу в тот район! Яндекс совсем уже с ценами! Спрос вообще не падает, ехать максимум 10 минут, ещё летом уезжала туда за 180-200! А в чем причина таких цен я не пойму? В дневной промежуток времени спрос + погодные условия отличные», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Автору предложили идти пешком или ехать на автобусе. Тюменцы отмечают, что в пятницу и выходные дни спрос на перевозчиков увеличивается. В этом случае стоимость подачи машины будет больше.

Ранее «Наш город» сообщал, что 9 ноября в Тюмени произошел сбой в приложениях такси «Яндекс Go» и Uber. Несколько часов система не могла обработать заказы.

В Тюмени произошел сбой в приложениях такси «Яндекс Go» и Uber
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Деньги#Водители#Погода#Дорожные пробки#Бюджеты
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