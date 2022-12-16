В Тюмени спрос на такси в пятницу резко повышается

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«Я с 11 утра уехать не могу в тот район! Яндекс совсем уже с ценами! Спрос вообще не падает, ехать максимум 10 минут, ещё летом уезжала туда за 180-200! А в чем причина таких цен я не пойму? В дневной промежуток времени спрос + погодные условия отличные», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Автору предложили идти пешком или ехать на автобусе. Тюменцы отмечают, что в пятницу и выходные дни спрос на перевозчиков увеличивается. В этом случае стоимость подачи машины будет больше.
Ранее «Наш город» сообщал, что 9 ноября в Тюмени произошел сбой в приложениях такси «Яндекс Go» и Uber. Несколько часов система не могла обработать заказы.