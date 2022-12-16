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В Тюмени пробки в 9 баллов. На Объездной дороге перекрыли движение, доставали КАМАЗ

Сегодня, 13:01
Фото: 2ГИС

На Объездной дороге Тюмени перекрыли движение, доставали КАМАЗ. Пробки 9 баллов

В областной столице вечером 16 декабря вновь регистрируются крупные пробки. Серьёзные заторы почти на 1,5 километра в западной части Объездной дороги (у улицы Барнаульская), здесь достают из кювета грузовик.

Пробки в Тюмени к 17:50 составили 9 баллов.

«Объезжайте, дорога полностью перекрыта. Вытаскивают грузовик КАМАЗ из кювета. Думаю надолго», - сообщает подписчик дорожного сервиса 2ГИС.

Серьёзные заторы регистрируются на улице Монтажников, Пермякова, Мельникайте. Вечером в городе произошло 10 дорожных происшествий, 2 из них на 50 лет Октября. Стоит движение практически на всех центральных улицах Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что днём на дороге около Рощино перевернулся внедорожник. О пострадавших не сообщается.

Внедорожник перевернулся на дороге около Рощино в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Деньги#Жалобы#Погода#Водители#ГИБДД#Александр Мязин
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