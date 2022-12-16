В Тюмени пробки в 9 баллов. На Объездной дороге перекрыли движение, доставали КАМАЗ

Пробки в Тюмени к 17:50 составили 9 баллов.
«Объезжайте, дорога полностью перекрыта. Вытаскивают грузовик КАМАЗ из кювета. Думаю надолго», - сообщает подписчик дорожного сервиса 2ГИС.
Серьёзные заторы регистрируются на улице Монтажников, Пермякова, Мельникайте. Вечером в городе произошло 10 дорожных происшествий, 2 из них на 50 лет Октября. Стоит движение практически на всех центральных улицах Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что днём на дороге около Рощино перевернулся внедорожник. О пострадавших не сообщается.