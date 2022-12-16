В Тюмени обсудили меры поддержки участникам спецоперации и их семьям

Председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Ольга Швецова напомнила, что в этом году Государственная Дума и Тюменская областная Дума внесли проект федерального закона, закрепляющий право детей ветеранов боевых действий на внеочередное поступление в детский сад, отдых в летних оздоровительных лагерях. Осенью региональный парламент принял решение об отмене транспортного налога за легковой автомобиль для ветеранов.
«Особо отмечу работу муниципалитетов Тюменской области по организации социальных гостиных. Сегодня их работает восемьдесят. Уже зарегистрировано три тысячи обращений, треть из которых касается юридических вопросов, связанных с выплатами», — сказала Ольга Швецова.
Депутат отметила акцию «Сто миллионов для Победы» по сбору средств для закупки оборудования участникам спецоперации. Общая сумма сейчас составляет более 38 миллионов рублей, накануне поступили средства от депутатов и аппарата Тюменской городской Думы, перечисливших в фонд однодневный заработок за декабрь.
Председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил эффективную совместную работу команды правительства Тюменской области, регионального парламента, муниципальных властей и депутатов по поддержке участников СВО и их семей.
«Депутаты областной Думы активно взаимодействуют с муниципальными депутатами. В городских избирательных округах совместно работают депутаты Александр Анохин и Степан Киричук, Юрий Баранчук и Антон Терехин, Оксана Величко с Александром Гунбиным и Александром Григорьевым. В сегодняшних условиях это очень важно, это позволяет эффективно и быстро решать возникающие вопросы», — уверен Евгений Заболотный.
Председатель городской Думы подчеркнул, что в Тюмени действуют десять социальных гостиных, в которые поступило свыше 1500 обращений. Он обозначил важность работы по патриотическому воспитанию молодежи и сплочению населения. По мнению Евгения Заболотного, этому, в том числе, способствует реализация знаковых объектов благоустройства в областной столице — установка стелы «Город трудовой доблести», обустройство Парка Пограничников, скверов Победы, Тружеников тыла, Петра Потапова и Якова Неумоева.
«В 2023 году в Тюмени запланировано дальнейшее благоустройство дворовых территорий и открытие новых общественных пространств. Все проекты, безусловно, будут связаны с сегодняшним днем», — подвел итог Евгений Заболотный.