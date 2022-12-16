В Тюмени обсудили меры поддержки участникам спецоперации и их семьям

Председатель городской Думы подчеркнул, что в Тюмени действуют десять социальных гостиных, в которые поступило свыше 1500 обращений. Он обозначил важность работы по патриотическому воспитанию молодежи и сплочению населения. По мнению Евгения Заболотного, этому, в том числе, способствует реализация знаковых объектов благоустройства в областной столице — установка стелы «Город трудовой доблести», обустройство Парка Пограничников, скверов Победы, Тружеников тыла, Петра Потапова и Якова Неумоева.