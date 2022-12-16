В Россию пришел свиной грипп. Он опасен для детей

За неделю число заболевших в РФ увеличилось на 35%. Госпитализация пациентов с гриппом заняла первое место среди тяжелых острых респираторных инфекций в России. На сегодня у заболевших преобладает вирус H1N1. В общественных учреждениях постепенно возвращается масочный режим. Средства защиты теперь обязательны в поликлиниках.
Врачи выделяют в нынешней эпидемии два фактора. Во-первых, им массово болеют дети. Во-вторых, болезнь развивается молниеносно, а не постепенно: сразу – высокая температура до 39 и выше.
«Начинается грипп с подъема температуры до очень высоких значений, 39 и выше. Кашля и насморка вначале нет, но часто сильно слезятся глаза. Это, пожалуй, главное отличие свиного гриппа от коронавируса, при котором заболевание развивается постепенною. Заболевает свиным гриппом в основном молодежь и дети, старшее поколение болеет им меньше. Это связано с тем, что среди старшего поколения больше людей, уже переболевших свиным гриппом, например, во время эпидемии 2009 года», - сообщает доктор медицинских наук Павел Воробьёв.
Данная инфекция пришла в РФ из Китая. Заразиться вирусом A/H1N1, употребляя в пищу свинину, нельзя. Он передается при вдыхании воздуха.
Нынешняя ситуация усугубляется тем, что во время пандемии коронавируса гриппом практически никто не болел, поэтому коллективный иммунитет к гриппу стал намного слабее. Дети, которые родились за эти годы, с вирусом гриппа не сталкивались совершенно, таким образом риск заболеть для них возрастает.
В 2009 и 2010 году врачи регистрировали высокий уровень осложнений из-за вируса H1N1. Со временем иммунная система начала распознавать инфекцию и летальность снизилась. Но уже сейчас можно говорить об одной опасности, которую несет свиной грипп. У него есть одно тяжелое последствие: это осложнение в виде тромбоза. Это связано с синдромом свертываемости крови, который может вести к микротромбозам.
Есть и еще один способ избежать заболевания свиным гриппом – вакцинация. Но тут мнения ученых расходятся. Исследования эффективности вакцинации против гриппа показывают не одинаковые результаты. На их основании ученые не могут дать однозначные рекомендации.