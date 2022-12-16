В Россию пришел свиной грипп. Он опасен для детей

В 2009 и 2010 году врачи регистрировали высокий уровень осложнений из-за вируса H1N1. Со временем иммунная система начала распознавать инфекцию и летальность снизилась. Но уже сейчас можно говорить об одной опасности, которую несет свиной грипп. У него есть одно тяжелое последствие: это осложнение в виде тромбоза. Это связано с синдромом свертываемости крови, который может вести к микротромбозам.