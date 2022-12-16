В Хабаровском крае перевернулся вахтовый автобус. Погибли 7 человек

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Харабаровсского края, водитель автобуса Golden Dragon не справился с управлением на повороте, в результате чего съехал в кювет и упал на бок. В момент аварии в автобусе находились сотрудники одного из предприятий района.
Сообщается о семи погибших. Раненых пассажиров доставляют в больницу села Троицкое. Врачи оказывают им необходимую помощь. Развернуты две операционные, где в настоящий момент оперируют пациентов.
К вылету для эвакуации пострадавших готовится второй вертолёт Ми-8 с МЧС и специалистами центра медицины катастроф. Борт усилили бригадами анестезиологами-реаниматологами, два хирургами из ККБ имени Владимирцева, травматологом и нейрохирургом. Первый вертолет вылетел в 9:30 утра.
По информации регионального Минздрава, три человека среди пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время на месте ЧП работают специалисты следственно-оперативной группы. Выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), заявили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, пишет ТАСС.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень — Омск. Столкнулись два большегруза. Водители обоих машин, жители Челябинской и Орловской областей, погибли на месте происшествия.