В этом году тюменцы подали свыше 160 миллионов онлайн-заявлений на госуслугах

Сегодня в перечень массовых социально значимых услуг Тюменской области включено 80 услуг различных сфер деятельности: социальная поддержка (оформление и выплата пособий, материальной помощи, предоставление компенсаций и т. д.), охотничье хозяйство, запись в образовательные организации различных уровней, земельные услуги, услуги, связанные с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и др. 77 услуг Перечня доступны на Едином портале государственных услуг и три услуги на Портале услуг Тюменской области.