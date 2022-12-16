nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В этом году тюменцы подали свыше 160 миллионов онлайн-заявлений на госуслугах

16 декабря 13:41
Фото: Pixabey
C начала года жители Тюменской области подали 176 млн заявлений на предоставление услуг, 95% из них поступили в электронном виде. В 2021 и 2020 указанные значения равнялись 92% и 93% соответственно, сообщает департамент информатизации региона.

Сегодня в перечень массовых социально значимых услуг Тюменской области включено 80 услуг различных сфер деятельности: социальная поддержка (оформление и выплата пособий, материальной помощи, предоставление компенсаций и т. д.), охотничье хозяйство, запись в образовательные организации различных уровней, земельные услуги, услуги, связанные с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и др. 77 услуг Перечня доступны на Едином портале государственных услуг и три услуги на Портале услуг Тюменской области.

В Тюменской области цели и задачи по сопровождению как ведомственных информационных систем, так и по улучшению электронного механизма оказания государственных и муниципальных услуг для граждан, реализуются национальной программой «Цифровая экономика», в частности федеральным проектом «Цифровое государственное управление».

Также напомним, Тюменская область вошла в топ-5 регионов российского рейтинга развития цифровой зрелости в сфере здравоохранения.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов
Сегодня, 05:54
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Сегодня, 08:11
Суд вынес приговор инвалиду за покушение на приятеля
Сегодня, 05:47
19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры
Сегодня, 03:23