В этом году тюменцы подали свыше 160 миллионов онлайн-заявлений на госуслугах

Сегодня в перечень массовых социально значимых услуг Тюменской области включено 80 услуг различных сфер деятельности: социальная поддержка (оформление и выплата пособий, материальной помощи, предоставление компенсаций и т. д.), охотничье хозяйство, запись в образовательные организации различных уровней, земельные услуги, услуги, связанные с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и др. 77 услуг Перечня доступны на Едином портале государственных услуг и три услуги на Портале услуг Тюменской области.
В Тюменской области цели и задачи по сопровождению как ведомственных информационных систем, так и по улучшению электронного механизма оказания государственных и муниципальных услуг для граждан, реализуются национальной программой «Цифровая экономика», в частности федеральным проектом «Цифровое государственное управление».
Также напомним, Тюменская область вошла в топ-5 регионов российского рейтинга развития цифровой зрелости в сфере здравоохранения.