"Уберите нафиг": водители просят убрать светофор или расширить дорогу

«Дорогу спроектировали неверно — ее нужно или расширять, или делать карманы как для автобусов, чтобы нормально разъехаться. Светофор эту ситуацию только усугубляет. И дальше только интереснее будет — район растет, а нормальной дороги нет. Ездить через объездную скоро быстрее будет», — отметили тюменцы.
Также горожане сообщили, что «лишние» светофоры, создающие только затруднения на дорогах, установлены и на Харьковской, 1, и на улице Западносибирской (рядом с заправкой).
Ранее «Наш Город» писал, что Павел Перевалов заявлял ранее о том, что перепробеги, не превышающие нормативных значений, являются нормой для автомобилистов. Ничего страшного в то, что водитель проезжает лишние пару километров нет.