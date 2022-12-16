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"Уберите нафиг": водители просят убрать светофор или расширить дорогу

Сегодня, 03:27
Фото: Подслушано на Лесобазе

"Уберите нафиг": тюменские водители просят убрать светофор или расширить дорогу

Тюменские водители требуют убрать светофор, установленный на улице Стройотрядовская. По словам автовладельцев из-за работы дорожного объекта, на данном участке автомобильной дороги возникают каждый день километровые пробки.
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Тюмень
«Дорогу спроектировали неверно — ее нужно или расширять, или делать карманы как для автобусов,  чтобы нормально разъехаться. Светофор эту ситуацию только усугубляет. И дальше только интереснее будет — район растет, а нормальной дороги нет. Ездить через объездную скоро быстрее будет», — отметили тюменцы.

Также горожане сообщили, что «лишние» светофоры, создающие только затруднения на дорогах, установлены и на Харьковской, 1, и на улице Западносибирской (рядом с заправкой).

Ранее «Наш Город» писал, что Павел Перевалов заявлял ранее о том, что перепробеги, не превышающие нормативных значений, являются нормой для автомобилистов. Ничего страшного в то, что водитель проезжает лишние пару километров нет.

Начальник тюменского ГУСа считает перепробеги нормой
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Жалобы#Водители#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область
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