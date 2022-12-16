Тюменцы замерзают в неотапливаемых автобусах

От местных жителей регулярно поступают претензии к работе общественного транспорта в социальных сетях. Ранее «Наш город» писал, что студент опаздывает на занятия, потому что автобус ходит редко и всегда переполнен. Об этом молодой человек также рассказал в паблике «ЧС Тюмень».