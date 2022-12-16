Тюменцы замерзают в неотапливаемых автобусах

«Вчера утром ехала на 16 автобусе в сторону 92 школы — не отапливался, весь заледенелый был, окошки замороженные. Сегодня вот в 8.53 села на Транспортной на 2 автобус, еду в сторону „Ленты“, он весь холодный, тоже абсолютно не отапливается. Стоит проехать в таком транспорте минут 20-30, и можно смело пополнять ряды заболевших Тюмени», — рассказала подписчица.
От местных жителей регулярно поступают претензии к работе общественного транспорта в социальных сетях. Ранее «Наш город» писал, что студент опаздывает на занятия, потому что автобус ходит редко и всегда переполнен. Об этом молодой человек также рассказал в паблике «ЧС Тюмень».