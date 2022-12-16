Тюменцы требуют выделить больше автобусов для 62 маршрута

Местный житель в Тюмени попросил решить проблему с маленьким автобусом

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местного жителя на 62 маршрут. По словам подписчика, он регулярно опаздывает на пары, потому что автобус переполнен и к тому же ходит редко.