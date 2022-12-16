nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы требуют выделить больше автобусов для 62 маршрута

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI

Местный житель в Тюмени попросил решить проблему с маленьким автобусом

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местного жителя на 62 маршрут. По словам подписчика, он регулярно опаздывает на пары, потому что автобус переполнен и к тому же ходит редко.
«Второй раз уже пишу по поводу 62 маршрута. Можно на него побольше автобусов выделить или вообще назначить туда большие автобусы? А то каждый день в любое время студентам надо в институт, а весь автобус забит пенсионерами, которые как будто по приколу на нем туда-сюда ездят!» – пишет тюменец.

Под постом начали жаловаться и на другие маршруты.

«Я про 45 молчу, приедет мизерная с утра битком, в 7:15 с остановки Прокопия Артамонова не уехать, бесполезно. Зато через остановку люди выходят и он едет пустой в Комарово. И каждое утро так. Вот сейчас, стою, мерзну, потому что не влезла и водитель даже двери не может закрыть», – рассказала одна из подписчиц.

Накануне тюменцы писали, что водитель одной из маршруток игнорирует людей на остановках.

Тюменцы жалуются, что 4-я маршрутка регулярно проезжает мимо остановки
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Поездка#Пассажиры#Предложение#Студенты
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09