Тюменцы требуют выделить больше автобусов для 62 маршрута

«Второй раз уже пишу по поводу 62 маршрута. Можно на него побольше автобусов выделить или вообще назначить туда большие автобусы? А то каждый день в любое время студентам надо в институт, а весь автобус забит пенсионерами, которые как будто по приколу на нем туда-сюда ездят!» – пишет тюменец.
Под постом начали жаловаться и на другие маршруты.
«Я про 45 молчу, приедет мизерная с утра битком, в 7:15 с остановки Прокопия Артамонова не уехать, бесполезно. Зато через остановку люди выходят и он едет пустой в Комарово. И каждое утро так. Вот сейчас, стою, мерзну, потому что не влезла и водитель даже двери не может закрыть», – рассказала одна из подписчиц.
Накануне тюменцы писали, что водитель одной из маршруток игнорирует людей на остановках.