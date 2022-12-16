Тюменские власти перенесли новогоднюю ярмарку на улице Дзержинского

Ярмарочная площадка будет работать начиная с этой субботы по 15 января 2023 года.
«На прилавках будут представлены продовольственные товары, блюда тюменских рестораторов с сибирским колоритом, изделия народного творчества и ремесел, новогодняя атрибутика и лесные красавицы – ели», – сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее «Наш город» писал, что в текущем году цены на продовольственные товары выросли на 9,1 %. Особенно это коснулось сахара, мучного и сладкого. Стоимость сахара повысилась на 25,2 %, кондитерских изделий – на 21 %.