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Тюменские власти перенесли новогоднюю ярмарку на улице Дзержинского

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI

В Тюмени перенесли ярмарку на пешеходной улице Дзержинского

Администрация Тюмени опубликовала документ о переносе новогодней ярмарки на новой пешеходной улице Дзержинского с 15 на 17 декабря.

Ярмарочная площадка будет работать начиная с этой субботы по 15 января 2023 года.

«На прилавках будут представлены продовольственные товары, блюда тюменских рестораторов с сибирским колоритом, изделия народного творчества и ремесел, новогодняя атрибутика и лесные красавицы – ели», – сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее «Наш город» писал, что в текущем году цены на продовольственные товары выросли на 9,1 %. Особенно это коснулось сахара, мучного и сладкого. Стоимость сахара повысилась на 25,2 %, кондитерских изделий – на 21 %.

Тюменцы стали чаще посещать ярмарки
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#Елена Чебоксарова#Власть#Бесплатное мероприятие#Ярмарка#Администрация Тюмени#События
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