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Тюменские власти будут летать на четырех комфортабельных вертолетах за 15 млн рублей

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI

Тюменские власти арендуют 4 комфортабельных вертолета за 15 млн рублей

Для тюменских чиновников закажут 4 вертолёта за 15 млн рублей. По данным сайта Госзакупки, стоимость лётного часа летающих машин составит от 180 до 318 тысяч рублей.

Управления делами правительства Тюменской области требуются вертолёты с количеством посадочных мест от 5 до 22. Использовать транспорт предполагается в 2023 году. В качестве характеристики салона указывается, что в машинах должны быть «мягкие кресла с привязными ремнями».

«Двухдвигательный вертолет, имеющий характеристики эквивалентные транспортной категории «А», - отмечается в закупке № 0167200003422008968 от 6 декабря.

В прошлом году «Наш город» сообщал, что тюменские власти тоже заказывали услуги перевозки на вертолётах. Тогда стоимость одного летного часа составляла от 140 до 226 тысяч рублей. В 2020 году за те же услуги власти потратили 10 млн рублей.

Тюменские власти снижают траты на вертолетные перевозки
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Погода#Вертолеты#Чиновники#Дороги
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