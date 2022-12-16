Тюменские власти будут летать на четырех комфортабельных вертолетах за 15 млн рублей

В прошлом году «Наш город» сообщал, что тюменские власти тоже заказывали услуги перевозки на вертолётах. Тогда стоимость одного летного часа составляла от 140 до 226 тысяч рублей. В 2020 году за те же услуги власти потратили 10 млн рублей.