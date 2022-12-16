Тюменские власти будут летать на четырех комфортабельных вертолетах за 15 млн рублей

Управления делами правительства Тюменской области требуются вертолёты с количеством посадочных мест от 5 до 22. Использовать транспорт предполагается в 2023 году. В качестве характеристики салона указывается, что в машинах должны быть «мягкие кресла с привязными ремнями».
«Двухдвигательный вертолет, имеющий характеристики эквивалентные транспортной категории «А», - отмечается в закупке № 0167200003422008968 от 6 декабря.
В прошлом году «Наш город» сообщал, что тюменские власти тоже заказывали услуги перевозки на вертолётах. Тогда стоимость одного летного часа составляла от 140 до 226 тысяч рублей. В 2020 году за те же услуги власти потратили 10 млн рублей.