Тюменские власти будут бороться с гололёдом галитом

Пётр Вагин рассказал, как избежать проблем с гололёдом. В качестве метода борьбы с этим неблагоприятным погодным явлением он предложил использовать профилактику:
«В нашем городе меры по борьбе со скользкостью принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 „Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения“, а также отраслевым дорожным методическим документом „Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах“ от 16.03.2003 №ОС-548-р. Для борьбы с гололёдными явлениями на проезжей части улиц, в остановочных и парковочных карманах, как и в прошлые годы, будет применяться противогололёдный материал галит, представляющий собой минеральный гранулированный концентрат, который входит в рекомендованный руководством перечень».
Ранее «Наш город» писал, что горожане недовольны антигололедной обработкой дорог и возмущены тем, что из-за реагентов снег стал грязным и серым.