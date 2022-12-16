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Тюменские власти будут бороться с гололёдом галитом

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

Власти Тюмени намерены победить гололёд солью

В эфире программы «Вечерний хэштег» возникли споры по вопросу борьбы со скользкостью на дорогах, пишет администрация Тюмени. Заместитель главы городской администрации нашёл решение проблемы.

Пётр Вагин рассказал, как избежать проблем с гололёдом. В качестве метода борьбы с этим неблагоприятным погодным явлением он предложил использовать профилактику:

«В нашем городе меры по борьбе со скользкостью принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 „Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения“, а также отраслевым дорожным методическим документом „Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах“ от 16.03.2003 №ОС-548-р. Для борьбы с гололёдными явлениями на проезжей части улиц, в остановочных и парковочных карманах, как и в прошлые годы, будет применяться противогололёдный материал галит, представляющий собой минеральный гранулированный концентрат, который входит в рекомендованный руководством перечень».

Ранее «Наш город» писал, что горожане недовольны антигололедной обработкой дорог и возмущены тем, что из-за реагентов снег стал грязным и серым.

Тюменцы жалуются на гололед и грязь на дорогах
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#Елена Чебоксарова#Гололед#Гололёд#Дороги#Безопасность на дорогах#Дорожная соль#Профилактика
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