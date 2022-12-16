Тюменские политпартии отчитались о миллионных расходах

Лидером по тратам на осуществление уставное деятельности оказались «единороссы» — за отчетный период партия потратила более 10 миллионов рублей — 8 миллионов на содержание реготделений и порядка 1,6 миллиона на пропагандистскую деятельность. КПРФ израсходовала около 2,5 миллионов рублей, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 814 тысяч рублей, «Новые люди» — 722 тысячи, ЛДПР — 359 тысяч рублей, «Яблоко» — 197 тысяч рублей.