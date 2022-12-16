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Тюменские политпартии отчитались о миллионных расходах

Сегодня, 04:23
Фото: 1MI

Политические партии Тюменской области потратили миллионы рублей на свою работу

Тюменские политические партии отчитались о доходах и расходах за третий квартал 2022 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте избирательной комиссии Тюменской области.
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Тюмень

Согласно отчетам, самыми обеспеченными оказались представители партии КПРФ. На балансе регионального отделения сегодня находится более 23,5 миллионов рублей. У «Единой России» остаток денежных средств составил 8,15 миллионов рублей, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1,6 миллион рублей. У остальных политических партий, представленных в Тюменской области, остатки денежных средств не превышают 34 тысяч рублей.

Лидером по тратам на осуществление уставное деятельности оказались «единороссы» — за отчетный период партия потратила более 10 миллионов рублей — 8 миллионов на содержание реготделений и порядка 1,6 миллиона на пропагандистскую деятельность. КПРФ израсходовала около 2,5 миллионов рублей,  «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 814 тысяч рублей, «Новые люди»  — 722 тысячи, ЛДПР  — 359 тысяч рублей, «Яблоко» — 197 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на сентябрьские выборы в Тюменскую областную Думу ямальские кандидаты потратили более 3 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Партии#Расходы#Доходы#Избирательная комиссия Тюменской области
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