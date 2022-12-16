Тюменская область, Москва и СИБУР будут вместе развивать туризм и культуру

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры заключили Тюменская область, правительство Москвы и ООО «СИБУР». Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Подписи в документе оставили глава Тюменской области Александр Моор, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании «Сибур» Михаил Карисалов. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках Дней Тюменской области, которые проходят в московском парке «Зарядье». Интерес россиян к внутреннему туризму растет, поэтому увеличивается и конкуренция за туриста, прокомментировал Александр Моор. «Мы понимаем, что основными туристами являются жители центральных регионов России и нашей столицы. Поэтому уже много лет сотрудничаем с комитетом по туризму правительства Москвы, создавая интересные туристические продукты и для москвичей, в том числе для детей и молодежи. Показываем исторические памятники Тюмени и Тобольска. Делаем акцент на развитии древней столицы Сибири, тем более что за последние годы Тобольск серьезно преобразился, там создана необходимая туристическая инфраструктура», — отметил губернатор. Программы по улучшению городской среды, развитию инфраструктуры и восстановлению исторических памятников в Тобольске правительство Тюменской области реализует вместе со стратегическим партнером региона –компанией «СИБУР», добавил Александр Моор. Большие перспективы роста туристического потока создает построенный компанией в Тобольске аэропорт Ремезов. Современная воздушная гавань напрямую связывает древнюю столицу Сибири с Москвой, Санкт-Петербургом и еще семью крупными городами России. Особое внимание в соглашении уделяется детскому и семейному туризму. Для этого создаются специальные программы и в Москве, и в Тобольске. Компания «СИБУР» продолжит быть партнером Тюменской области в развитии туризма, заявил Михаил Карисалов. «Тобольск — великолепный город, мы обязаны его развивать. Партнерство с Москвой создает новые стимулы. На базе „ЗапСибНефтехима“ и СИБУРИНТЕХа мы развиваем промышленный туризм, знакомим гостей с высокотехнологичным предприятием, экологическими тропами, актуальными рабочими профессиями, мастерскими повышения квалификации в инженерных направлениях», — пояснил Карисалов. Отметим, что сотрудничество Тюменской области и Москвы в сфере развития туризма уже дает результаты: взаимный турпоток приближается к показателям допандемийного уровня.