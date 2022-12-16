Тюменская область, Москва и СИБУР будут вместе развивать туризм и культуру

Подписи в документе оставили глава Тюменской области Александр Моор, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании «Сибур» Михаил Карисалов.
Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках Дней Тюменской области, которые проходят в московском парке «Зарядье».
Интерес россиян к внутреннему туризму растет, поэтому увеличивается и конкуренция за туриста, прокомментировал Александр Моор.
«Мы понимаем, что основными туристами являются жители центральных регионов России и нашей столицы. Поэтому уже много лет сотрудничаем с комитетом по туризму правительства Москвы, создавая интересные туристические продукты и для москвичей, в том числе для детей и молодежи. Показываем исторические памятники Тюмени и Тобольска. Делаем акцент на развитии древней столицы Сибири, тем более что за последние годы Тобольск серьезно преобразился, там создана необходимая туристическая инфраструктура», — отметил губернатор.
Программы по улучшению городской среды, развитию инфраструктуры и восстановлению исторических памятников в Тобольске правительство Тюменской области реализует вместе со стратегическим партнером региона –компанией «СИБУР», добавил Александр Моор. Большие перспективы роста туристического потока создает построенный компанией в Тобольске аэропорт Ремезов. Современная воздушная гавань напрямую связывает древнюю столицу Сибири с Москвой, Санкт-Петербургом и еще семью крупными городами России.
Особое внимание в соглашении уделяется детскому и семейному туризму. Для этого создаются специальные программы и в Москве, и в Тобольске.
Компания «СИБУР» продолжит быть партнером Тюменской области в развитии туризма, заявил Михаил Карисалов.
«Тобольск — великолепный город, мы обязаны его развивать. Партнерство с Москвой создает новые стимулы. На базе „ЗапСибНефтехима“ и СИБУРИНТЕХа мы развиваем промышленный туризм, знакомим гостей с высокотехнологичным предприятием, экологическими тропами, актуальными рабочими профессиями, мастерскими повышения квалификации в инженерных направлениях», — пояснил Карисалов.
Отметим, что сотрудничество Тюменской области и Москвы в сфере развития туризма уже дает результаты: взаимный турпоток приближается к показателям допандемийного уровня.